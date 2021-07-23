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Сезон персиків у розпалі: чи знизяться ціни та де знайти дешевші

23 липня 2021 6:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Персики збагачують організм вітамінами та мінералами, підвищують імунітет та покращують стан шкіри, та ціни на них, на жаль, кусаються

Персики цього року дорожчі, ніж минулого / колаж "Сьогодні"

Персики цього року дорожчі, ніж минулого / колаж "Сьогодні"

В Україні розпочався сезон персиків – на ринках та в магазинах є як вітчизняні, так і закордонні – на будь-який смак, проте дорожчі, ніж торік – ціни на наші персики стартують від пів сотні гривень, а закордонні принаймні вдвічі дорожчі.

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Де знайти дешевші і який цьогоріч буде урожай, з’ясувала Ельвіна Сеітбуллаєва для новин "Сьогодні".

Ціни кусаються

Персики на ринках – які завгодно. Обрати стиглі легко – жовтий корінчик і м'який плід. Та найсмачніші персики мають бути трохи неправильної форми.

Ціни на вітчизняні плоди стартують від пів сотні гривень.

"Хорошие персики, сладкие – 50 гривень, Одесса – по 60 грн", – пропонують свій товар продавчині.

Вартість закордонних більша майже удвічі.

"Персик этот идет Испания. 80 – черный принц, 120 – инжирный и 110 – нектарин. Есть сливовый, есть манго. А так очень вкусные", – розповідає продавчиня Ірина Евтушенко.

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Торік, кажуть продавці, ціни були нижчими. Ольга, яка торгує фруктами не перший рік, зізнається, що персики подорожчали щонайменше на 10-15 гривень.

"Трошки дешевше був торік – 40-45, 50, 35. Ще може трошки зменшиться ціна, але не набагато", – каже вона.

Де дешевше?

Вдвічі дешевші персики там, де їх вирощують, на Одещині та Херсонщині.

"Ціна формується виключно по ринку, як себе веде ринок. Ринкова ціна відризняється від тої, яку ми відпускаємо – плюс 24-25 гривень", – пояснює директор агрофірми "Білозерський" Юрій Попутько.

Та цьогоріч урожай на Херсонщині через холодну весну не надто вдалий, скаржиться агроном Володимир Вдовеченко, який 48 років доглядає за фруктовими садами.

"Перепад температури в березні, увечері +3, а на ранок +19. Якість уся однакова, крім урожайності – на 10 днів усі сорти запізнюються, спека вносить свої корективи і воно починає доганяти", – каже він.

Дієтологи радять

Вітчизняні персики на прилавках з’явилися кілька тижнів тому. Тож дієтологи радять – поки сезон їсти фрукти. Персики збагачують організм вітамінами А, B, С та мінералами, підвищують імунітет та покращують стан шкіри.

"Дуже позитивно впливає на процес травлення. Досить високий рівень фруктози, тому може бути ще й джерелом енергії. Люди, які відчувають фізичні навантаження, і у кого проблеми з серцем, рекомендується вживати", – каже дієтолог Олександр Кущ.

Водночас, слід пам’ятати, що діабетики та ті, хто страждає на алергії, мають вживати фрукт лише з дозволу лікарів.

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Днями сайт "Сьогодні" розпитав експертів, коли будуть найнижчі ціни на сезонну продукцію, зокрема на кавуни, та які прогнози на овочі нового врожаю.

Ми також писали, що у Латвії псуються тонни черешень і полуниці – через карантин тамтешнім фермерам бракує українських робітників.

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