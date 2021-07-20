Чи знизяться ще ціни на кавуни і коли будуть найдешевші ягоди – експерти дали прогноз

Інфляція за підсумками червня сповільнилася всього до 0,2%. Ціни на ягоди, фрукти і овочі нового врожаю знижуються. Сайт "Сегодня" розпитав експертів, коли будуть найнижчі ціни на сезонну продукцію. Зокрема, на кавуни. І які прогнози на овочі нового врожаю.

Овочі та фрукти дешевшають,

але інші продукти продовжують дорожчати

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Влітку ціни зазвичай перестають рости. так, за даними Укрстату, у червні 2019 року індекс інфляції склав всього 99,5%, тобто товари споживчого кошика подешевшали в середньому на 0,5%. У червні 2020 року інфляція склала всього 100,2%. Цього року також нарахували 0,2% інфляції. Причому продукти харчування в червні в середньому навіть подешевшали на 0,2%.

Найбільше в червні подешевшали яйця – на 16%. Якщо в травні десяток яєць можна було купити в середньому за 26,24 грн, то в червні – за 22,09 грн.

Фрукти впали в ціні на 2,8%, а овочі – на 1,3%, молоко – на 1%. При цьому продовжував дорожчати хліб (+0,2%) і макаронні вироби (+0,7%). Рибні продукти стали дорожчими на 1,1%. А лідером подорожчання знову виявилося пісне масло – плюс 3,4% за місяць. Якщо в травні літр соняшникової олії продавався в середньому по 62,57 грн, то в червні – вже по 64,95 грн.

Пісне масло очолює і список продуктів, які швидше за все дорожчали весь рік. З минулого липня олія стала дорожчою на 80,3%! На другому місці за зростанням цін – цукор: плюс 70,1% за рік. А на третьому місці хліб, який за 12 місяців додав у ціні 16,1%.

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Також у червні дорожчали овочі борщового набору старого врожаю. Але в липні вони вже практично зникнуть з продажу, їх замінять овочі нового врожаю, які вже тепер помітно дешевшають, за цінами на перші партії.

Перші ягоди і фрукти – коли запасатися на зиму?

Черешня цьогоріч на початку сезону продавалася вдвічі дорожче, ніж в 2020-му. Оптові ціни на початку червня становили в середньому 107,5 грн, а рік тому – тільки 65 грн. Однак буквально через тиждень ягода почала стрімко дешевшати і зрівнялася за ціною з минулим роком. Нижній пік оптових цін спостерігався 6 липня – 20 грн. Хоча в роздробі ягода продавалася мінімум з 100%-вою націнкою. Таке падіння цін сильно не сподобалося постачальникам з Західної України, які погрожували краще знищити врожай, ніж віддавати за безцінь. Однак поки на ринках черешні чимало. І "на батьківщині" її навіть готові віддавати задарма.

"Якщо на прилавках супермаркетів ми бачимо черешню, то це Туреччина, – запевняє голова фермерського господарства "Зоря Каховщіни" Леонід Кириченко, Член Асоціації фермерів і приватних землекористувачів. – Черешні на півдні України пропали. У тому числі знаменита мелітопольська черешня. Зазвичай вони дозрівають наприкінці травня – початку червня. Але цього року в цей час йшли сильні дощі, і вони погнили. А на Західній Україні черешні встигають пізніше, тому там урожай зберігся".

/ Фото: Каховська зоря

Урожай вишень цьогоріч дозрів трохи пізніше, ніж минулого, але ціни були порівнянні – трохи вище 30 грн в гуртовій закупівлі, від 50-ти в роздробі. Однак із середини липня ціни різко знизилися, і наразі на ринках вишню можна купити по 30-40 грн за кіло. А от у гурті ціни на днях уже пішли вгору. Так, за даними Shuvar.info, якщо 14 липня середні закупівельні ціни на вишню становили 14,5 грн (роздріб – близько 30 грн), то на 19 липня оптові ціни підскочили вже до 41,7 грн. Це може говорити про те, що сезон вишні добігає кінця і, якщо хто не встиг, тепер саме час робити запаси на зиму.

"Я маю всі підстави стверджувати, що ця година сезон ягоди у нас знаходиться на піку. Тому, якщо ви хочете придбати для споживання ягоду хорошої якості, то планувати закупівлі буде доречно саме в цей період. Нині на ринку максимально широка пропозиція ягід як для свіжого споживання, так і для переробки – в компоти, джеми і різні консервації", – розповідає Андрій Мельничук, заступник директора оптового ринку "Шувар".

Справжній сезон кавунів ще не почався

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Кавуни, звісно, вже продаються, але, як стверджують експерти, це або турецька ягода, або українська, але вирощена під плівкою.

/ Фото: Facebook

"Ті кавуни, які вирощуються звичайним способом, у нас на Херсонщині ще не дозріли. У нашому господарства нам довелося перекультивувати баштан, тому що два рази кавуни заливало водою, і сходи пропали. І так у багатьох. Потім теж йшли дощі, і кавуни призупинилися в зростанні. Тому перші польові кавуни будуть, думаю, тільки десь із 10 серпня", – говорить Леонід Кириченко.

А ось на Полтавщині, за його словами, урожай кавунів цього року непоганий. Тому в цілому дефіциту не буде. Хоча ціни, очевидно, будуть вищими, ніж рік тому, прогнозує Леонід Кириченко.

Пізній сезон кавунів підтверджують і на ринку "Шувар".

"Нинішній сезон баштанних змістився, порівняно з минулим роком, майже на місяць. На ринку "Шувар" херсонський кавун можна придбати з середини липня. Нині що не день обсяги продовжують зростати. Тобто, сезон баштанних починає впевнено набирати обертів. Поточна оптова ціна на кавун на ринку "Шувар" становить 10-13 грн/кг. У минулому році в цей період середня оптова ціна була 7,5 грн. Це пояснюється тим, що сезон затримується, відповідно, обсяги продукції на ринку наразі менші, порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціна – вище. З настанням піку сезону, звісно, зниження ціни передбачувано", – каже Андрій Мельничук.

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Також затримується сезон кісточкових: персиків, абрикосів, слив і тощо

"Ми знаємо про занепокоєння садівників з стосовно можливої втрати врожаю через негоду. Але зараз я не можу стверджувати, що ситуація критична. Сезон кісточкових стабільно розвивається, і зараз до нас хороші обсяги продажів", – стверджує Андрій Мельничук.

Перші українські яблука (не рахуючи скороспілок на кшталт "Білого наливу") можуть з'явитися в продажу тільки в кінці серпня – сорти "Голд", "Айдаред" тощо.

Прогноз за овочами поки середній, але може зіпсуватися

А ось з овочами борщового набору нового врожаю ситуація теж не дуже хороша. Як розповів Леонід Кириченко, в південних областях через дощі урожай картоплі буде, очевидно, меншим, ніж минулого року. Пізній буряк тільки висіяли, і посадки припали якраз на сезон посухи. Зрошувальні системи не справляються з поливом всіх площ. Урожай білокачанної капусти теж поки під питанням. На ранніх стадіях вона постраждала від дощів і призупинилася в зростанні. А в листопаді, коли вона буде дозрівати, вже можуть бути заморозки.

Раніше сайт "Сегодня" розповідав, що в Латвії псуються тонни черешні і полуниці через дефіцит робочих рук.

Також ми розповідали про те, що цьогоріч аграрії очікують рекордно високий урожай олійних і зернових культур.