Сезон персиков в разгаре: снизятся ли цены и где найти дешевле

Персики обогащают организм витаминами и минералами, повышают иммунитет и улучшают состояние кожи, но цены на них, к сожалению, кусаются

Персики в этом году дороже, чем в прошлом / коллаж "Сегодня"

В Украине начался сезон персиков – на рынках и в магазинах есть как отечественные, так и зарубежные – на любой вкус, однако дороже, чем в прошлом году – цены на наши персики стартуют от полсотни гривен, а зарубежные по меньшей мере вдвое дороже.

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Где найти дешевле и какой в этом году будет урожай, выяснила Эльвина Сеитбуллаева для новостей "Сегодня".

Цены кусаются

Персики на рынках – какие угодно. Выбрать спелые легко – желтый корешок и мягкий плод. Но самые вкусные персики должны быть немного неправильной формы.

Цены на отечественные плоды стартуют от полсотни гривен.

"Хорошие персики, сладкие – 50 гривен, Одесса – по 60 грн", – предлагают свой товар продавцы.

Стоимость иностранных выше почти вдвое.

"Персик этот идет Испания. 80 – черный принц, 120 – инжирный и 110 – нектарин. Есть сливовый, есть манго. А так очень вкусные", – рассказывает продавец Ирина Евтушенко.

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В прошлом году, говорят продавцы, цены были ниже. Ольга, торгующая фруктами не первый год, признается, что персики подорожали минимум на 10-15 гривен.

"Немножко дешевле был в прошлом году – 40-45, 50, 35. Еще может немного уменьшится цена, но не намного", – говорит она.

Где дешевле?

Вдвое дешевле персики там, где их выращивают, в Одесской и Херсонской областях.

"Цена формируется исключительно по рынку, как себя ведет рынок. Рыночная цена отличается от той, которую мы отпускаем – плюс 24-25 гривен", – объясняет директор агрофирмы "Белозерский" Юрий Попутько.

Но в этом году урожай на Херсонщине из-за холодной весны не слишком удачный, жалуется агроном Владимир Вдовиченко, который 48 лет ухаживает за фруктовыми садами.

"Перепад температуры в марте, вечером +3, а на утро +19. Качество все одинаковое, кроме урожайности – на 10 дней все сорта опаздывают. Жара вносит свои коррективы и оно начинает догонять", – говорит он.

Диетологи советуют

Отечественные персики на прилавках появились пару недель назад. Поэтому диетологи советуют – пока сезон есть фрукты. Персики обогащают организм витаминами А, B, С и минералами, повышают иммунитет и улучшают состояние кожи.

"Очень положительно влияет на процесс пищеварения. Достаточно высокий уровень фруктозы, поэтому может быть еще и источником энергии. Люди, которые испытывает физические нагрузки, и у кого проблемы с сердцем рекомендуется употреблять", – говорит диетолог Александр Кущ.

В то же время, следует помнить, что диабетики и те, кто страдает аллергией, должны употреблять этот фрукт только с разрешения врачей.

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