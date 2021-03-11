СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної

Обшуки проходять на 13 морських суднах та 105 автозаправних станціях

Служба безпеки України викрила масштабну оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці спецслужби.

Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, на 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та у двох відділах митного оформлення.

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Працівники СБУ, фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби збирають докази і відомості, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень, йдеться у повідомленні.

Як повідомляє УП з посиланням на інформоване джерело у правоохоронних органах, йдеться про обшуки по всій країні на об‘єктах мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з нардепом Віктором Медведчуком.

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Співробітник у центральному офісі компанії Glusco повідомив виданню enkorr, що йде вилучення документації та комп'ютерів.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження, – повідомив співрозмовник. – Подекуди доходить до рукопашної ".

Силовикам дозволено вилучати документи (зокрема чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (зокрема додаткові) тощо.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука, якого пов'язують з власниками нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". По ньому надходило дизельне пальне до України.

Однак Медведчук заперечує свою причетність до нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", частиною котрого є "ПрикарпатЗахідтранс", і який незабаром повинен перейти в державну власність.

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