СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной

Обыски проходят на 13 морских судах и 105 автозаправочных станциях

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

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Об этом сообщается на официальной странице спецслужбы.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем)

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что подобным образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления.

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Работники СБУ, фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы собирают доказательства и сведения, касающиеся обстоятельств совершенных уголовных преступлений, говорится в сообщении.

Как сообщает УП со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, речь идет об обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

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Сотрудник в центральном офисе компании Glusco сообщил изданию enkorr, что идет изъятие документации и компьютеров.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение, – сообщил собеседник. – Кое-где доходит до рукопашной".

Силовикам разрешено изъять документы (в том числе черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др..

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука, которого связывают с владельцами нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс". По нему поступало дизельное топливо в Украину.

Однако Медведчук отрицает свою причастность к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление", частью которого является "ПрикарпатЗападтранс", и который вскоре должен перейти в государственную собственность.

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