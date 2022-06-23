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Санкціями по секс-шопах: без чего ризикують залишитися россіяни через війну в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 15:42
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Розповідаємо, чому російські секс-шопи переживають складні часи
Російські секс-шопи залишилися без західних товарів
Російські секс-шопи залишилися без західних товарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Секс-шопи у Росії через війну в Україні зіткнулися з небувалими складнощами: європейські товари виявилися недоступними через санкції, логістику порушено. Але росіяни вже шукають вихід із ситуації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, за словами засновника мережі магазинів зміцнення родини "Рожевий кролик" Максиміліана Лапіна, європейці вже повідомили своїм російським партнерам, що більше не постачатимуть товари. При цьому бізнесмен радіє курсу валют, завдяки чому вдається непогано заробити.

"Ми ціни підняли трохи, також у нас були хороші запаси товару на Новий рік і весну, це дало нам можливість пережити найважчі два місяці – квітень і травень", – каже він.

Максиміліан Лапін зазначає, що є домовленості щодо постачання товарів з Китаю, але з цим теж проблеми: процес доставки затягується за часом. Також він розповів, що до Росії більше не завозять товари зі США.

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На щастя для росіян, у секс-шопах з'явиться більше вітчизняних товарів. І ціни, як каже бізнесмен, будуть дешевими.

"Ми продовжили упор на імпортозаміщення: власне виробництво фалоімітаторів, інтимних іграшок, шкіряних фетиш- та БДСМ-аксесуарів, лубрикантів, масажних масел, мастил. Якість не гірша, а то й краща за світові бренди, а ціна нижча в рази", – додав Лапін.

Дефіцит у країні

У Росії починається дефіцит швидкісних ліфтів, оскільки передові виробники – американський Otis та фінський Kone, пішли з країни-агресорки.

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Без цих компаній російські забудовники не можуть знайти ліфти для своїх новобудов, адже російські виробники поки що не можуть повторити такі конструкції та шукають постачальників у Китаї та Туреччині.

Читайте в нашому матеріалі про те, чому в Україні бояться секс-шопів і які покупці "найважчі. Також ми писали, скільки росіян можуть залишитися без роботи.

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