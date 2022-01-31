"Магазини намагалися закрити". Чому в Україні бояться секс-шопів та які покупці "найважчі"

Власниця та засновниця найбільшої мережі секс-шопів в Україні розповіла про ведення свого бізнесу та головні правила успішного керівника

Інтерв'ю з власницею мережі інтим-бутиків / Фото: Ганна Наконечна, Колаж: Сьогодні

Відкрити секс-шоп в Україні та ще й у період 2000-х – це виклик для кожного бізнесмена. Та героїня нашого інтерв'ю, яка одного разу ризикнула зробити це, стверджує, що жодного разу не пошкодувала.

"Сьогодні" розпитали власницю найбільшої в Україні мережі інтим-бутиків No Taboo Анжелу Запорожець про головні відмінності інтим-бутиків від звичайних магазинів і те, як вона поборола страх і сором'язливість українців перед її бізнесом.

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Відкриття секс-шопу в Україні

Я завжди втілюю в життя те, про що мрію. Мене виховали бізнесмени, я багато років мріяла мати свій бізнес, тому навіть працюючи в банку, всім про це говорила.

Усі мої колеги розуміли, що у банку я довго не протримаюся. Як тільки я пішла у декрет, я взяла в оренду приміщення й вирішила займатися бізнесом.

Я не планувала займатися секс-шопами, у мене взагалі не було ідей, чим займатися. Дурне рішення, не придумавши бізнес взяти помешкання в оренду, але як вийшло. Мені дуже хотілося це зробити.

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Вітрина No Taboo / Фото: Ганна Наконечна

"Неможливо купити людей за гроші"

Найскладніше – це навчитися управляти компанією, що зростає, коли в тебе в підпорядкуванні все більше і більше людей, і при цьому не втрачати сервіс у кожному новому магазині.

Доводиться більше часу витрачати на навчання та контроль працівників.

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Неможливо купити людей за гроші й думати, що вони тобі все самі збудують. Крім цього, на кожному новому етапі розширення бізнесу ти змушений вчитися перебудовуватися. У чомусь вчитися з нуля – це все великий виклик", – каже Анжела Запорожець.

У магазини боялися заходити

Не можу сказати, що секс-шопи 17 років тому прийняли на ура. До них боялися зайти, їх засуджували, намагалися закрити, кричали: вони опоганюють наш район!

Але зараз все дуже змінилося, кілька поколінь виросли на інтернеті, люди стали більш освіченими. Більш уважно ставляться до свого життя, здоров'я й інтимного зокрема.

Ставлення українців змінювалося і формувалося рік у рік, і разом з усім змінювалась і я, змінювався підхід у бізнесі. Тому зараз немає проблем для людей навіть у торговому центрі зайти до секс-шопу, який розташований навпроти касових зон.

Скільки коштує франшиза No Taboo

Зараз франшиза No Taboo змушена подорожчати, оскільки подорожчали товари та матеріали. На цей момент наша франшиза коштує 30 000 доларів.

Ми вже підготували та анонсували нову франшизу, яка через не дуже дорогий товарний знак і не найвідоміше ім'я брендів значно дешевша і її формат молодіжний, націлений на більш бюджетного клієнта, її фішка – найнижчі ціни в Україні.

Ми прийшли до франшизи, тому що я мріяла, щоб люди отримували сервіс No Taboo у кожному місті. І я розуміла, що якщо це робити самостійно, то швидкість розвитку мережі буде повільною. А я хочу, щоби все було готове "на завтра".

Секс-шоп No Taboo зсередини / Фото: Ганна Наконечна, Колаж: Сьогодні

Чим секс-шоп відрізняється від інших магазинів

Як це не парадоксально звучить, але секс-шопи No Taboo нічим не відрізняються від іншого магазину, навіть у сегменті середній плюс.

Нічим не відрізняються, крім одного – наших очікувань. Якщо ми соромимося цих магазинів, то ми не заходимо до них.

Якщо ми у своєму житті нічого не соромимося, у нас немає табу про секс, то й відмінностей у магазинах у нас немає.

Я мріяла відрізнятися

З самого початку я зрозуміла важливу річ – якщо я дивитимусь на конкурентів чи колег, щоб вирахувати, чого у них немає і зробити це своєю фішкою у розвитку, то я загальмую весь процес років на 10 або просто втрачу себе.

"У мене один єдиний вірний підхід, яким я користуюся з самого початку бізнесу – потрібно бути собою: божевільною, яка вірить у людей, мріє, що все вийде, вірить у те, що я дочекаюся, що люди дозріють, зрозуміють і оцінять", – каже власниця мережі.

Якщо ти вирішила, що ти це ти, то завжди знайдеться той, хто це оцінить. Головне – щоб у тебе вистачило сил не змінюватись і не підлаштовуватися під загальні запити чи загальний звичний концепт чи вимоги.

Ми поставили собі завдання – залишитися собою. Звичайно, ми дуже багато працюємо над сервісом, і те, що нас відрізняє від інших на сто відсотків це – велика любов до наших клієнтів, і ця любов відчувається.

"Оскільки ми називаємося "клуб любителів сексу", кожен, хто до нас приходить, стає учасником клубу, таке собі ком'юніті. Клуб людей, які не соромляться отримувати задоволення. Це як сім'я, а в сім'ї завжди любов, і люди це відчувають", – розповідає Анжела.

Головні правила успішного керівника

Вигадане мною головне правило – це любити своїх людей і переживати за них. Мені не начхати, хто як живе з моєї команди, мені важливо, щоб на роботу приходили завзяті люди, не обтяжені невирішеними проблемами, які їх відвертають.

Ми як з клієнтами, так і в компанії є великою сім'єю, і це погана динаміка, якщо в сім'ї на тебе начхати або ти почуваєшся непотрібним.

Тому я сподіваюся, що всім, хто колись працював у компанії, буде приємно згадати цей час, тому що керівнику було не наплювати на них. Я ближче до психотипу керівника IKEA, який мав дуже доброзичливий підхід до співробітників.

Потрібен ефектний піар

Я одразу як аналітик аналізувала, чому не виходять великі продажі. Чому люди купують лише пігулку на вечір, щоб керувати ерекцією. І не цікавляться партнером.

"Я відразу вирахувала, що для хорошого продажу мені потрібно провести клієнту 40 хвилинний лікнеп. Не екскурсію секс-шопом, а пояснювати, навіщо партнерці той чи інший девайс чи аксесуар, як це зробить її щасливішою, як це спростить її життя."

Нам було дуже складно працювати з віковою аудиторією, але це мій хрест, інакше продажів не було б. Але згодом ми зрозуміли, що це треба робити легше, красивіше та чіткіше. Тому ми включили ефектний PR через освіту населення.

Для нас це не просто потрібно, нам це вигідно, тому що піднімаються продажі, також ми маємо сподівання, що люди, які отримали зараз спілкування в Nо Taboo, стали краще ставитися до свого сексуального життя.

Ми дуже активно працюємо з запереченнями, пом'якшуємо цей стан сорому та невпевненості, й популяризуємо статеве виховання для підлітків та для дорослих людей.

Секс-шопи No Taboo дають статеве виховання для дорослих та ініціюють статеве виховання для дітей, наголошуючи на його важливості в житті кожної людини. Тому цю користь для суспільства не зітреш з історії, ми це передчуваємо і відчуваємо.

Один із бутіків No Taboo / Фото: Ганна Наконечна

Продаж зростає під час кризи

Це пов'язано не з активністю покупця під час кризи, а з тим, що компанія, яка в кризу стрімко втрачає оберти, щоб вижити, змушена розширити свій вплив і збільшити кількість точок.

Наприклад, у кожному магазині обороти впали вдвічі. При цьому витрати залишилися на такому ж рівні. Компанії необхідно знаходити способи повернути оберти й в кризу це можливо лише шляхом розширення.

Кожна з нових точок теж недостатньо торгуватиме, але в цілому, збільшившись удвічі, ми продамо стільки ж, як минулого року.

Не у всіх є такі ресурси, інакше це рятувало б усіх. І в кожну кризу кожен бізнес розширювався б, щоб урятуватися. У нас це виходить, тому що ми дружимо, не лаємося і не воюємо з конкурентами.

Оскільки, на жаль, кожні 5 років у нас в Україні щось відбувається, кожні 5 років я переконуюсь, що в бізнесі є друзі та партнери, на яких можна спертися. Але це напрацьовано роками трудомістких робочих процесів.

"Такого я ніде не зустрічав"

Я прагну зробити такий сервіс, який не забувається ніколи, про який би люди говорили. "Вау, я такого ніде не зустрічав". Клієнти повинні чітко відчувати, що їм дають те, що вони більше ніде не отримають.

Загалом ми вже на шляху, але я завжди критикую себе і мені здається, що в цьому напрямку роботи непочатий край. Ще мрія – бути у кожному місті України, ще мрія – щоб ще кілька поколінь знали No Taboo.

Тому що ми не несемо нічого поганого, ми несемо тільки світле – щастя, задоволення, віру в партнера та боротьбу за сімейні цінності, оскільки вчимо партнерів розмовляти один з одним на найпікантніші теми.

Раніше свою історію успіху "Сьогодні" розповів власник мережі салонів краси Сергій Бураков.