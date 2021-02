Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та інші

Рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і указу президента від 19 лютого цього року введені обмежувальні санкції проти ряду фізичних і юридичних осіб, серед яких – мабуть, найбільша в Україні мережа з продажу спортивних товарів – "Спортмастер".

Реклама

22 лютого магазини "Спортмастер" відкрилися точно за розкладом – о 10:00. Кореспондент "Сегодня" побував в одному з них – у Києві, на проспекті Бажана.

Вже за 5 хвилин до відкриття біля магазину з'явилися перші покупці. Двоє чоловіків посмикали замкнені двері і вирішили почекати відкриття біля автомобіля.

"Про санкції не чули. Та й коментувати їхнє введення нам не хочеться. Буде шкода, якщо закриють цей магазин", – сказав один із них.

Ми поцікавилися в адміністратора, чому магазин працює. Адже вже третій день всі говорять про санкції, під які потрапила ця торговельна мережа.

"Коментувати все це я не можу. Звертайтеся до головного офісу. Там пояснять ситуацію, нам поки нічого не говорять", – повідомила нам адміністратор.

На гарячій лінії "Спортмастер", куди нам вдалося додзвонитися, теж ситуацію прояснити не вийшло. Там нам відповіли, що поки ніякої інформації від керівництва мережі магазинів щодо санкцій не надходило.

"Якщо така інформація надійде, то її обов'язково опублікують на сайті компанії. Поки таких повідомлень немає. І ми поки працюємо в звичайному режимі", – повідомила нам оператор торговельної мережі.

Реклама

Загалом, все працює як і раніше. Тиша і спокій.

Які обмеження передбачені санкціями

Санкції, втім, введені не проти магазинів, які пов'язують із російським бізнесом, а стосовно одного з їхніх засновників – "Sportmaster Operations Pte. Ltd", зареєстрованого в Сінгапурі. Указ президента накладає на неї такі обмеження і заборони:

Повна заборона торгових операцій; Повна заборона транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України; Запобігання виведенню капіталів за межі України; Заборона ввезення продукції сінгапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd" безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

Магазини та засновники: не тільки Спортмастер, O'Stin і інші

Як влаштована бізнес-імперія "Спортмастера", точно не відомо. Згідно з сінгапурськими бізнес-реєстрами, активної діяльності в країні "Sportmaster Operations Pte. Ltd" не проводить. Хоча відомо, що вона є засновником "Спортмастер" в різних країнах. Наприклад, в Росії – ТОВ "Спортмастер", в Україні – ТОВ "Спортмастер-Україна".

За даними Youcontrol, "Sportmaster Operations Pte. Ltd" володіє 99% акцій українського ТОВ, а ще 1% акцій належить "Sport & Fashion Management Pte Ltd", яка також зареєстрована в Сінгапурі, за тією ж адресою. От про цю "Sport & Fashion Management Pte Ltd" в Сінгапурі пишуть, що вона є "найбільшим в Росії роздрібним продавцем спортивного одягу, взуття та обладнання, які мають роздрібну мережу з 450 магазинів у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі та Китаї". І це не враховуючи їхні магазини, що працюють по франшизі інших компаній.

Реклама

Наприклад, в Україні мережа "Спортмастер", судячи з інформації на сайті компанії, налічує 31 магазин, які працюють в 16 містах. Однак компанія "Спортмастер-Україна" також є власником товарного знака "Kettler sport", а російський "Спортмастер", як писалося в ЗМІ, з 90-х років був ексклюзивним дистриб'ютором продукції Kettler на пострадянському просторі – тренажерів та спортивного обладнання.

Також "Спортмастер" пов'язаний із інтернет-магазином "СпортМаркет". Крім того, як не раз повідомлялося в відкритих джерелах, компанія "Спортмастер" управляє також магазинами "O`Stin".

Один із засновників українського "Спортмайстера", "Sport & Fashion Management Pte Ltd", зареєстрував у нас товарні знаки "Torneo" (тренажери і товари медичного призначення), "Track & Field" (взуття, спортивні товари), "Joss" тощо.

Реклама

Чи означає це, що через введення санкцій можуть закритися і інші магазини, пов'язані з російським брендом?

Чи закриють "Спортмастер" та інші магазини?

Юристи не можуть дати однозначну відповідь на ці питання. По-перше, за їхніми словами, багато що залежить від форми зареєстрованих взаємин між компаніями, від структури бізнес-імперії.

"Санкції накладені тільки на одного з двох учасників ТОВ "Спортмастер Україна". Але учасники товариства не здійснюють господарську діяльність, а виключно отримують дохід від діяльності підприємства, відповідно до частини в статутному капіталі, яка їм належить. Відповідно, учасник товариства – юридична особа не є суб'єктом господарської діяльності. Ст. 5 закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що до прав учасників товариства відноситься, зокрема, право брати участь у розподілі прибутку товариства. Законодавством не передбачено юридичну можливість вести господарську діяльність, маючи статус юридичної особи – учасника товариства", – говорить адвокат Андрій Шульгін.

Юрист зазначає, що телеканали, санкції проти яких запровадили на початку лютого, закрилися відразу після введення обмежень, оскільки в указі була чітко вказана їхня назва. А нині у випадку мережі магазинів мова йде лише про одного із засновників.

Також, за його словами, у компанії також є можливість поміняти одного із засновників, на якого накладено санкції. В такому випадку магазини зможуть сміливо працювати і далі. Глава Комітету з конституційного права Асоціації правників України Микита Жуков зазначає, що на сьогодні не передбачена додаткова відповідальність для бізнесу, який потрапив під санкції.

"В указі йдеться про повну заборону здійснення торгових операцій терміном на 3 роки. Отже, магазини фактично підлягатимуть закриттю. Але тут є інше питання: на кого покладено реалізацію санкцій і якою буде відповідальність за невиконання відповідного рішення? У законі про РНБО зазначено, що рішення, введені указом президента, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади. Тобто розробка механізму виконання санкцій також покладена на органи виконавчої влади. Власник може, звісно, сам закрити магазини. Однак якщо він цього не зробить, то якісь додаткові наслідки для нього не настануть, оскільки на сьогодні в українському законодавстві відсутня відповідальність – кримінальна чи адміністративна – за невиконання рішення особою, щодо якої ці санкції були введені", – зазначає Микита Жуков.

За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за невиконання рішення про санкції (№4002), але поки він не розглядався.

Втім, Микита Жуков не виключає, що магазини змушені будуть закритися хоча б через взаємини з банками.

"Торгівля так чи інакше пов'язана з банками, з банківськими рахунками. Кожен банк здійснює свій внутрішній моніторинг. І, якщо він бачить якісь ризики (а в цьому випадку ризики очевидні), банк може взагалі припинити ділові взаємини з відповідною юридичною особою. А зазвичай якщо один банк припиняє взаємини, то і всі інші банки теж відмовляться співпрацювати з цією юрособою", – говорить Микита Жуков.

Тим часом нові санкції проти Росії готує і Євросоюз. Детальніше – в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама