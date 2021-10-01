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З 1 жовтня Україна перейшла на електронні лікарняні: як тепер оформлюється листок непрацездатності

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 10:44
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Розповідаємо, як тепер оформити лікарняний і що змінить ця система в Україні
В Україні з 1 жовтня діють тільки електронні лікарняні
В Україні з 1 жовтня діють тільки електронні лікарняні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сегодня, 1 жовтня, в Украине починаю діяти электроники лікарняні.

Об этом повідомила руководитель соц.политики Марина Лазебна и руководитель цифровой трансформации Михайло Федоров в ефірі телеканалу " Украина 24 ".

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За словами Федорова, відсьогодні усі лікарняні будуть лише в електронном вигляді, а это актуально під час пандемії.

"Не буде взагалі паперової волокити, в багатьох життвих ситуаціях не потрібно буде приходити до лікарні, щоб закрити лікарняний, и уникнення додаткових зайвих контактовів", – каже Федоров.

Вполне возможно, что это безплатно, поисковые запросы ні пенсионный фонд и роботодавец не помогут побачить чим хворіла людина и які в неї проблеми.

Як це працює

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Людина йде до лікаря, він робить медицинский запис, а потім на телефон пацієнта приходить смс про те, що відкривається електронний лікарняний.

Після цього цю інформацію отримує Пенсійний фонд і людина отримуєе друге смс про відкриття электронного лікарняного.

Через Пенсійний фонд відкриття листку непрацездатності буде бачити и роботодавець.

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Закриваться такий лікарняний теж в електронном режимеі, якщо вам не потрібен повторний огляд – в лікарню вдруге йти не потрібно.

Ніяких даних не потрібно передается і на роботу, їх там отримають автоматично.

В чому перевага электронных электронных лікарняних

За словами Лазебної, отримання виплат по звичайному, паперовому лікарняному передбачалу не лише прийом и лікаря и черга за печатную, а и доверенность візит до органів Пенсійматного фонда стажід.

Поток этого списка необязательных данных был предоставлен кадровой службе и бухгалтерскому учету, и этот список был продан, и люди были преобразованы в новые версии, чтобы они были обновлены.

"Новая система усуваивает все ці складнощі, оформление документов с цього часу відбувається автоматично, – розповіла міністр.

Тому люди отримуватимуть свої виплати без зайвих затримок, адже відкриття та закриття листка непрацездатності роботодавець бачить одразу.

Доповнюється ....

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