З 1 жовтня Україна перейшла на електронні лікарняні: як тепер оформлюється листок непрацездатності

Сегодня, 1 жовтня, в Украине починаю діяти электроники лікарняні.
Об этом повідомила руководитель соц.политики Марина Лазебна и руководитель цифровой трансформации Михайло Федоров в ефірі телеканалу " Украина 24 ".
За словами Федорова, відсьогодні усі лікарняні будуть лише в електронном вигляді, а это актуально під час пандемії.
"Не буде взагалі паперової волокити, в багатьох життвих ситуаціях не потрібно буде приходити до лікарні, щоб закрити лікарняний, и уникнення додаткових зайвих контактовів", – каже Федоров.
Вполне возможно, что это безплатно, поисковые запросы ні пенсионный фонд и роботодавец не помогут побачить чим хворіла людина и які в неї проблеми.
Як це працює
Людина йде до лікаря, він робить медицинский запис, а потім на телефон пацієнта приходить смс про те, що відкривається електронний лікарняний.
Після цього цю інформацію отримує Пенсійний фонд і людина отримуєе друге смс про відкриття электронного лікарняного.
Через Пенсійний фонд відкриття листку непрацездатності буде бачити и роботодавець.
Закриваться такий лікарняний теж в електронном режимеі, якщо вам не потрібен повторний огляд – в лікарню вдруге йти не потрібно.
Ніяких даних не потрібно передается і на роботу, їх там отримають автоматично.
В чому перевага электронных электронных лікарняних
За словами Лазебної, отримання виплат по звичайному, паперовому лікарняному передбачалу не лише прийом и лікаря и черга за печатную, а и доверенность візит до органів Пенсійматного фонда стажід.
Поток этого списка необязательных данных был предоставлен кадровой службе и бухгалтерскому учету, и этот список был продан, и люди были преобразованы в новые версии, чтобы они были обновлены.
"Новая система усуваивает все ці складнощі, оформление документов с цього часу відбувається автоматично, – розповіла міністр.
Тому люди отримуватимуть свої виплати без зайвих затримок, адже відкриття та закриття листка непрацездатності роботодавець бачить одразу.
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