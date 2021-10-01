С 1 октября Украина перешла на электронные больничные: как теперь оформляется листок нетрудоспособности

Рассказываем, как теперь оформить больничный и что изменит эта система в Украине

В Украине с 1 октября действуют только электронные больничные / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 октября начинают действовать электронные больничные.

Об этом сообщила информационная политика Марина Лазебная и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала " Украина 24 ".

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По словам Федорова, отныне все больничные будут только в электронном виде, а это актуально во время пандемии.

"Не будет вообще бумажной волокиты, во многих жизненных ситуациях", – говорит Федоров.

Влияет это и на безопасность данных, так как ни пенсионный фонд, ни работодатель не сможет увидеть, чем болел человек и какие у него проблемы.

Как это работает

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Человек идет к врачу, он делает медицинскую запись, а затем на телефон пациента приходит смс о том, что открывается электронный больничный.

После этого информацию получает пенсионный фонд и человек получает второе смс об открытии электронного больничного.

Через Пенсионный фонд открытие листка нетрудоспособности будет видеть и работодатель.

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Закрывается такой больничный тоже в электронном режиме, поэтому если вам не нужен повторный осмотр – в больницу второй раз идти не нужно.

Никаких данных не нужно передавать и на работу, их там получат автоматически.

В чем преимущество электронных больничных

По словам Лазебной, получение выплат по обычному, бумажному больничному предполагало не только прием у врача и очередь за печатью, а иногда и визит в органы Пенсионного фонда, чтобы получить справку о стаже.

Затем этот листок необходимо было привезти в кадровую службу и бухгалтерию, если срок нетрудоспособности продолжался, а человек несколько ограничен в передвижении, то выплаты по нему приходилось откладывать.

"Новая система устраняет все эти сложности, оформление документов с этого времени происходит автоматически, – рассказала министр.