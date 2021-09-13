Если кто-то пытается взять на вас кредит, придет оповещение –"Дія" предупредит о кредитных мошенниках

По словам министра, эта услуга будет для всех пользователей "Дія" и станет доступной через несколько недель

Федоров: "Дія" будет уведомлять пользователей о проверках кредитных историй. Коллаж: "Сегодня"

В ближайшее время в "Дія" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом сообщает Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Подробностях недели.

"Через несколько недель мы запустим в "Дія" услугу – она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", – сказал Федоров.

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Услуга будет доступна всем пользователям "Дія". По словам министра, ее запустят "за несколько недель".

Он также рассказал, что на следующем "Дія.Саміті" презентуют много новых функций, связанных с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

Регистрация брака не выходя из дома

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Ранее мы сообщали, что Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, отметил премьер, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

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