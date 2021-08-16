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Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 августа, 19:14
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Как отмечают специалисты, рост числа заболевших связан, в первую очередь, с пандемией коронавируса
Выплаты по больничным увеличились на 65%. Коллаж: "Сегодня"
Выплаты по больничным увеличились на 65%. Коллаж: "Сегодня"

В Украине более чем за пол года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял больничные листы на сумму 9 млрд грн.

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Почти 1,77 млн работников за семь месяцев обратились за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности дохода, сообщает пресс-служба ФССУ.

Для сравнения: в прошлом году за компенсацией обратились 1,25 млн человек – это на 41,6% меньше.

В основном рост количества больных связан с пандемией коронавирусной инфекцией, которая началась в стране в 2020 году.

Как рассчитываются выплаты

Размер компенсаций из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которые могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.

  • 50% средней заработной платы – получают застрахованные сотрудники, имеющие страховой стаж до 3 лет;
  • 60% средней заработной платы – страховой стаж от 3 до 5 лет;
  • 70% средней зарплаты – страховой стаж от 5 до 8 лет;
  • 100% средней зарплаты – более 8 лет или при наличии льгот.
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К слову, 50% средней заработной платы получают и те, кто должен находиться на самоизоляции из-за COVID-19.

Зарплаты в Украине

В июне 2021 года средняя зарплата в Украине повысилась до 14 313 грн (13 499 было в мае).

Самая высокая зарплата была зафиксирована в Киеве – 20 455 грн, а вот самая низкая – в Кировоградской области, где средняя зарплата составляет 11 497 грн.

5 регионов с самой высокой зарплатой:

  1. Киев – 20 455 грн.
  2. Донецкая область – 14 988 грн.
  3. Киевская область – 14 679 грн.
  4. Николаевская область – 14 044.
  5. Запорожская область – 13 895 грн.

Прогноз НБУ

Как ожидают в Национальном банке Украины, в 2021 году безработица снизится до 9,1%. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики. Оно же, по прогнозам регулятора, приведет к увеличению доходов:

  • вырастут социальные стандарты;
  • реальная зарплата повысится на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022-м.
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К слову, из-за того, что каждый пятый украинец работает неофициально и не платит налогов со своих доходов. Бюджет страны недополучает минимум 42,5 миллиарда гривен ежегодно.

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