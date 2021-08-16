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Українці стали частіше брати лікарняні листи: що впливає на розмір допомоги

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 серпня, 19:14
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Як відзначають фахівці, зростання числа хворих пов'язане, насамперед, з пандемією коронавірусу
Виплати за лікарняними збільшилися на 65%. Колаж: "Сьогодні"
Виплати за лікарняними збільшилися на 65%. Колаж: "Сьогодні"

В Україні більш ніж за пів року Фонд соціального страхування України (ФССУ) прийняв листки непрацездатності на суму 9 млрд грн.

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Майже 1,77 млн працівників за сім місяців звернулися за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності доходу, повідомляє прес-служба ФССУ.

Для порівняння: в минулому році за компенсацією звернулися 1,25 млн осіб – це на 41,6% менше.

В основному зростання кількості хворих пов'язане з пандемією коронавірусною інфекцією, яка почалася в країні в 2020 році.

Як розраховуються виплати

Розмір компенсацій через втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, на які можуть розраховувати українці, залежить від страхового стажу.

  • 50% середньої заробітної плати – отримують застраховані співробітники, що мають страховий стаж до 3 років;
  • 60% середньої заробітної плати – страховий стаж від 3 до 5 років;
  • 70% середньої зарплати – страховий стаж від 5 до 8 років;
  • 100% середньої зарплати – понад 8 років або при наявності пільг.
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До речі, 50% середньої заробітної плати отримують і ті, хто повинен знаходитися на самоізоляції через COVID-19.

Зарплати в Україні

У червні 2021 року середня зарплата в Україні підвищилася до 14 313 грн (13 499 було в травні).

Найвища зарплата була зафіксована в Києві – 20 455 грн, а ось найнижча – в Кіровоградській області, де середня зарплата становить 11 497 грн.

5 регіонів з найвищою зарплатою:

  1. Київ – 20: 455 грн.
  2. Донецька область – 14 988 грн.
  3. Київська область – 14 679 грн.
  4. Миколаївська область – 14 044.
  5. Запорізька область – 13 895 грн.

Прогноз НБУ

Як очікують в Національному банку України, в 2021 році безробіття знизиться до 9,1%. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки. Воно ж, за прогнозами регулятора, призведе до збільшення доходів:

  • зростуть соціальні стандарти;
  • реальна зарплата підвищиться на 8,7% в 2021 році і на 3,9% у 2022-му.
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До речі, через те, що кожен п'ятий українець працює неофіційно і не платить податків зі своїх доходів. Бюджет країни недоотримує мінімум 42,5 мільярда гривень щорічно.

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