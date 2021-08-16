Українці стали частіше брати лікарняні листи: що впливає на розмір допомоги

В Україні більш ніж за пів року Фонд соціального страхування України (ФССУ) прийняв листки непрацездатності на суму 9 млрд грн.
Майже 1,77 млн працівників за сім місяців звернулися за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності доходу, повідомляє прес-служба ФССУ.
Для порівняння: в минулому році за компенсацією звернулися 1,25 млн осіб – це на 41,6% менше.
В основному зростання кількості хворих пов'язане з пандемією коронавірусною інфекцією, яка почалася в країні в 2020 році.
Як розраховуються виплати
Розмір компенсацій через втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, на які можуть розраховувати українці, залежить від страхового стажу.
- 50% середньої заробітної плати – отримують застраховані співробітники, що мають страховий стаж до 3 років;
- 60% середньої заробітної плати – страховий стаж від 3 до 5 років;
- 70% середньої зарплати – страховий стаж від 5 до 8 років;
- 100% середньої зарплати – понад 8 років або при наявності пільг.
До речі, 50% середньої заробітної плати отримують і ті, хто повинен знаходитися на самоізоляції через COVID-19.
Зарплати в Україні
У червні 2021 року середня зарплата в Україні підвищилася до 14 313 грн (13 499 було в травні).
Найвища зарплата була зафіксована в Києві – 20 455 грн, а ось найнижча – в Кіровоградській області, де середня зарплата становить 11 497 грн.
5 регіонів з найвищою зарплатою:
- Київ – 20: 455 грн.
- Донецька область – 14 988 грн.
- Київська область – 14 679 грн.
- Миколаївська область – 14 044.
- Запорізька область – 13 895 грн.
Прогноз НБУ
Як очікують в Національному банку України, в 2021 році безробіття знизиться до 9,1%. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки. Воно ж, за прогнозами регулятора, призведе до збільшення доходів:
- зростуть соціальні стандарти;
- реальна зарплата підвищиться на 8,7% в 2021 році і на 3,9% у 2022-му.
До речі, через те, що кожен п'ятий українець працює неофіційно і не платить податків зі своїх доходів. Бюджет країни недоотримує мінімум 42,5 мільярда гривень щорічно.
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