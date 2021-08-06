"Укрзализныця" перейдет на "е-больничные"

Відомчі медустанови перейдуть на "е-лікарняні". Колаж "Сьогодні" / Фото: Центр охорони здоров'я АТ "Укрзалізниця"
С 1 сентября 2021 года ведомственные медучреждения, в том числе АО "Укрзализныця", перейдут на электронные больничные. По мнению чиновников, это важный этап "обезбумаживания" не только в сфере здравоохранения, но и в построении системы эффективного электронного документооборота.
Переход на "е-больничные" позволит существенно экономить бюджетные средства, так как минимизирует коррупцию: необоснованных больничных станет меньше и процесс получения страховых выплат упростится, говорится в решение Кабинета министров Украины, размещенном на правительственном сайте.
Какие ведомственные больницы начнут работать в "е-режиме":
- АО "Укрзализныця"
- МВД
- ДСНС
- Госпогранслужба
- Нацполиция
- Минобороны
- Минюст
- Мининфраструктуры
- Минмолодьспорта
- Минсоцполитики
- АМН
- СБУ
- ГУД
Таким образом, у всех учреждений здравоохранения ведомственного и коммунального подчинения будут одинаковые сервисы для своих пациентов. Украинцам не нужно будет получать на руки справки о нетрудоспособности – листки будут регистрировать в Интернете.
На практике это будет выглядеть так:
- пациент приходит к врачу на осмотр;
- врач создает электронное медзаключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его;
- пациент получает об этом уведомление от E-health;
- больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда;
- там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;
- пациент получает сообщение на телефон из Пенсионного фонда.
Тестовый режим
Переход на электронную систему уже частично осуществлен – пока что в "пробном" режиме. Целевая модель формирования и выдачи "е-больничных" внедрена 4 июня 2021 года. С 1 сентября такой формат будет на постоянной и обязательной основе.
Тем временем, врачам МОЗ советует пройти обучение от Академии НСЗУ по формированию медицинских заключений о временной нетрудоспособности по ссылке.
Как писали в "Сегодня" ранее, в июне из-за вспышки заболеваемости COVID-19 задолженность по выплате больничных в Украине выросла вдвое – до 3 миллиардов гривен. В правительстве считают, что запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.