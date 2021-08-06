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"Укрзализныця" перейдет на "е-больничные"

6 августа 2021 9:00

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Переход на электронную систему существенно сэкономит бюджетные средства, так как минимизирует коррупцию

Ведомственные медучреждения перейдут на "е-больничные". Коллаж "Сегодня"

Ведомственные медучреждения перейдут на "е-больничные". Коллаж "Сегодня" / Фото: Центр охраны здоровья АО "Укрзализныця"

С 1 сентября 2021 года ведомственные медучреждения, в том числе АО "Укрзализныця", перейдут на электронные больничные. По мнению чиновников, это важный этап "обезбумаживания" не только в сфере здравоохранения, но и в построении системы эффективного электронного документооборота.

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Переход на "е-больничные" позволит существенно экономить бюджетные средства, так как минимизирует коррупцию: необоснованных больничных станет меньше и процесс получения страховых выплат упростится, говорится в решение Кабинета министров Украины, размещенном на правительственном сайте.

Какие ведомственные больницы начнут работать в "е-режиме":

  • АО "Укрзализныця"
  • МВД
  • ДСНС
  • Госпогранслужба
  • Нацполиция
  • Минобороны
  • Минюст
  • Мининфраструктуры
  • Минмолодьспорта
  • Минсоцполитики
  • АМН
  • СБУ
  • ГУД

Таким образом, у всех учреждений здравоохранения ведомственного и коммунального подчинения будут одинаковые сервисы для своих пациентов. Украинцам не нужно будет получать на руки справки о нетрудоспособности – листки будут регистрировать в Интернете.

На практике это будет выглядеть так:

В тренде
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  • пациент приходит к врачу на осмотр;
  • врач создает электронное медзаключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его;
  • пациент получает об этом уведомление от E-health;
  • больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда;
  • там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;
  • пациент получает сообщение на телефон из Пенсионного фонда.

Тестовый режим

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Переход на электронную систему уже частично осуществлен – пока что в "пробном" режиме. Целевая модель формирования и выдачи "е-больничных" внедрена 4 июня 2021 года. С 1 сентября такой формат будет на постоянной и обязательной основе.

Тем временем, врачам МОЗ советует пройти обучение от Академии НСЗУ по формированию медицинских заключений о временной нетрудоспособности по ссылке.

Как писали в "Сегодня" ранее, в июне из-за вспышки заболеваемости COVID-19 задолженность по выплате больничных в Украине выросла вдвое – до 3 миллиардов гривен. В правительстве считают, что запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

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