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Рубль пробив дно! Валюта агресора впала до історичного мінімуму

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 10:29
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Розповідаємо, що відбувається з рублем після нападу РФ та санкцій Заходу
Що відбувається з рублем на біржі
Що відбувається з рублем на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль на міжнародних торгах обвалився на понад 30%. За словами експертів, такий низький курс був востаннє у 1998 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, а також результати торгів на біржі Forex.

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Найсильніший спад було зафіксовано рано-вранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127.

"Мосбіржа" навіть ухвалила рішення відкласти початок торгів до 10 ранку. Після відкриття курс там стрибнув до 99 рублів за доллар.

Натомість офіційний курс Центробанку – 83,5 рублів за долар, а населенню валюту у обмінниках продають по 100-190 рублів.

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Що відбувається?

Після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями. Зокрема було введено санкції проти російського Центробанку, а саме проти його міжнародних резервів, які становлять понад 600 млрд. долл.

Це означає, що тепер Центробанк ніяк не зможе допомогти рублю, який він стримував до цього. Установа також повідомила, що заморожує вклади населення для забезпечення потреб армії.

Через це та новини про можливе відключення від SWIFT у російських містах почалась паніка – люди з 5 ранку чекають у кілометровій черзі до банкомату.

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"Сьогодні" також писали, що буде з картками росіян у разі відключення від SWIFT і розповідали, від чого Україна просить відімкнути РФ.

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