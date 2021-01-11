Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"

Російський трубоукладач "Академік Черський", після декількох днів перебування в зоні добудови газопроводу "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні Данії, знову рушив у східному напрямку.

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Про це свідчать дані сервісу відстеження судів Marine Traffic.

Як мету свого переходу судно вказує не якийсь конкретний порт, а морську акваторію (offshore).

Цікаво, що допоміжне судно "Балтійський дослідник" залишилося на тому місці, де раніше стояв трубоукладач.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 6 січня "Академік Черський", котрий до того місяць простояв у порту російського Калінінграда, увійшов в економічну зону Данії, де обривається гілка "Північного потоку – 2".

А наприкінці грудня-2020 російська трубоукладальна баржа "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні ФРН і пішла з цих вод. Після цього Датське агентство з мореплавання повідомило, що з 15 січня в датських водах може відновити будівництво газопроводу трубоукладач "Фортуна". Поки він пришвартований у німецькому порту Вісмар.

На початку січня-2021 стало відомо, що з проекту виходить один із ключових гравців. Норвезька компанія DNV GL, яка мала сертифікувати газопровід до моменту закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу через загрозу санкцій США.

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