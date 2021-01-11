Українська
$ 28,28
34,91
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"

11 января, 18:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Академик Черский" не продержался и недели у берегов Дании

Российский трубоукладчик "Академик Черский", после нескольких дней пребывания в зоне достройки газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании, снова двинулся в восточном направлении.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

В качестве цели своего перехода судно указывает не какой-то конкретный порт, а морскую акваторию (offshore).

Любопытно, что вспомогательное судно "Балтийский исследователь" осталось на прежнем месте, где ранее стоял трубоукладчик.

В тренде
Как работают рынки в локдаун: правила
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 6 января "Академик Черский", месяц простоявший в порту российского Калининграда, вошел в экономическую зону Дании, где обрывается ветка "Северного потока – 2".

А в конце декабря-2020 российская трубоукладочная баржа "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ и ушла из этих вод. После этого Датское агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января в датских водах может возобновить стройку газопровода трубоукладчик "Фортуна". Пока он пришвартован в германском порту Висмар.

В начале января-2021 стало известно, что из проекта выходит один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод к моменту окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу из-за грозящих санкций США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Дания газопровод судно Балтийское море Северный поток 2 Академик Черский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что будет с курсом доллара до старого Нового года
Что будет с курсом доллара до старого Нового годаЭкономика
Россияне вернули в зону строительства
Россияне вернули в зону строительства "Северного потока – 2" старый трубоукладчикЭкономика
Как связь 5G влияет на кровь человека – эксперимент
Как связь 5G влияет на кровь человека – экспериментУкраина
Новая философия WhatsApp: поделись данными или умри. Почему все так грустно?
Новая философия WhatsApp: поделись данными или умри. Почему все так грустно?Экономика
Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государству
Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государствуЭкономика
Ляшко о возобновлении импорта белорусской электроэнергии:
Ляшко о возобновлении импорта белорусской электроэнергии: "У меня не хватает цензурных слов"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять