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Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладач

6 січня, 13:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

"Академік Черський" зайшов у виключну економічну зону Данії

Російський трубоукладач "Академік Черський" після місяця перебування в порту Калінінграда повернувся в зону добудови газопроводу "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні Данії.

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Про це свідчать дані сервісу відстеження судів Marine Traffic.

Поруч з трубоукладачем знаходяться судна постачання "Умка" і "Errie". На рейді порту Мукран – логістичної бази проекту – знаходиться постачальник "Іван Сидоренко".

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На початку січня-2021 стало відомо, що з проекту виходить один з ключових гравців. Норвезька компанія DNV GL, яка мала сертифікувати газопровід до моменту закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу через загрозу санкцій США.

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Нагадаємо, в грудні-2020 трубоукладальна баржа "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні ФРН.

Також нагадаємо, 9 грудня "Академік Черський", здатний добудувати останню ділянку газопроводу, покинув місце, де переривається одна з ниток "труби", і повернувся до берегів Калінінградській області. За ним же пішли і допоміжні судна "Умка", "Фінвал" і "Балтійський дослідник".

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Данія газопровід труба Північний потік 2 Академік Черський

Джерело: Сьогодні

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