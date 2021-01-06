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Россияне вернули в зону строительства "Северного потока – 2" старый трубоукладчик

6 января, 13:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Академик Черский" зашел в исключительную экономическую зону Дании

Российский трубоукладчик "Академик Черский" после месяца пребывания в порту Калининграда вернулся в зону достройки газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Рядом с трубоукладчиком находятся суда снабжения "Умка" и "Errie". На рейде порта Мукран – логистической базы проекта – находится снабженец "Иван Сидоренко".

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В начале января-2021 стало известно, что из проекта выходит один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод к моменту окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу из-за грозящих санкций США.

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Напомним, в декабре-2020 трубоукладочная баржа "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Также напомним, 9 декабря "Академик Черский", способный достроить последний участок газопровода, покинул место, где прерывается одна из ниток "трубы", и вернулся к берегам Калининградской области. За ним же ушли и вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

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Дания газопровод труба Северный поток 2 Академик Черский

Источник: Сегодня

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