"Хіба не фантастика?": iсторії українців, які повернулись із Польщі на "Велике будівництво"

З початку реалізації програми "Велике будівництво" тільки у дорожній галузі було відкрито десятки тисяч нових вакансій. Чимало працівників, які зараз задіяні на розбудові українських доріг, ще донедавна працювали за кордоном – в Україні для них бракувало робочих місць з гідною зарплатою.

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На Facebook-сторінці "Великого будівництва" опубліковані їхні історії.

37-річний Тарас Каплюк зараз працює виконробом у компанії "Автомагістраль-Південь". До початку пандемії коронавірусу працював у Польщі виконробом на будівництві житлових споруд. Коли ж запровадили карантинні обмеження, вимушено повернувся до України. Як виявилося – щоби знайти кращу роботу.

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"Знайти роботу під час карантину – хіба не фантастика? Різниця у зарплатні – в Україні маю трохи менше, ніж у Польщі – не настільки суттєва, аби знову їхати за кордон на заробітки", – розповів він.

Назар Дукельський з листопада 2020 року працює у мостобудівельному підрозділі "Автомагістралі-Південь". До того два роки заробляв на життя арматурником у польському Вроцлаві.

"На той час в Україні не було конкурентної зарплати для моєї спеціальності. Натомість за кордоном пропонували чудові умови. У Польщі, наприклад, зарплата у перерахунку на гривні – приблизно 45 тисяч, за проживання платить роботодавець. Та коли мій знайомий запропонував роботу в новому підрозділі "Автомагістралі-Південь", я відразу погодився. Удома – то не на чужині. Зараз маю пристойно заробітну плату. Їхати на заробітки бажання нема, бо завдяки "Великому будівництву" є стабільна робота вдома", – розказав він.

Тим часом 28-річному Тарасу Кінашу зі Львова в українській компанії запропонували зарплатню на 25% вищу, аніж у Польщі.

"Я хочу будувати Україну. Боляче дивитися, як чужа країна розбудовується, а твоя – ні. Працюючи в Польщі, планував здобути досвід і за першої нагоди повернутися в Україну. На щастя, саме так і сталося", – розповів Тарас, який зараз працює провідним інженером.

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Нагадаємо, в Україні буде створено державний фонд у формі акціонерного товариства зі стартовим капіталом близько 3 млрд дол. для фінансування програми "Велике будівництво". Як розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, подібні фонди працюють у більшості розвинених країн світу і забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни.

Як відомо, в 2020 році "Укравтодор" в межах президентської програми "Велике будівництво" побудував і відремонтував рекордну кількість доріг – 4056 км. При цьому ремонт 1 км дороги став обходитися державі дешевше на 4,5 млн грн, а якість робіт покращилася.

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