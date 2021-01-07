Розклад сил у світовій економіці може раптово змінитися. 10 "чорних лебедів" 2021 року

Непередбачувані, але сильно впливають на економіку події називають "чорними лебедями". Вони ніколи не враховуються в звичайних прогнозах – ні в базових, ні в стресових сценаріях. Однак саме "чорні лебеді" здатні змінити розклад сил на економічній арені.
Якими можуть бути 10 "чорних лебедів" у 2021 році, спробував припустити фінансист, інвестиційний менеджер і засновник Movchan's Group Андрій Мовчан у колонці Forbes.
1. Раптова відставка Байдена
Існує ризик, що обраний президент США Джо Байден може покинути свій пост вже у 2021 році – через віку і проблем зі здоров'ям. У такому випадку повноваження перейдуть до його віце-президента Камали Харріс, яка стане першою в історії США жінкою-президентом. На думку Мовчана, ця подія навряд чи стратегічно вплине на економіку, але в короткостроковій перспективі дуже імовірно обрушить світові фондові ринки.
2. "Світова війна" на Близькому Сході
3. Вихід Великої Британії з ЄС без угоди
На думку Мовчана, якщо трапиться No deal Brexit, це призведе до буквально катастрофічних наслідків для ринку праці та виробництва. Всі вони в сумі можуть відправити в піке фондові ринки ЄС і Британії, а також їхні валюти. На світових ринках ця подія може викликати "втечу в якість".
4. Кінець тріумфу вакцин від COVID-19
Андрій Мовчан
фінансист, інвестиційний менеджер
Доставка вакцини здатна створити нерозв'язні логістичні проблеми, і тоді вакцинація значної частини населення займе не місяці, а роки. За другою хвилею прийде третя, за нею четверта разом із карантином, локдаунами, перевантаженням систем охорони здоров'я. Кожна новина про невдачу буде штовхати ринки вниз, а ВВП світу в результаті не виросте.
5. Загострення конфронтації США і Китаю
Мовчан вважає, що економічні суперечки можуть перерости в жорстке протистояння, аж до ембарго, і конфліктів навіть у військовій сфері – наприклад, навколо Тайваню. Це знизить швидкість зростання економік і викличе корекцію на ринках, більш значну, ніж 2016 року.
6. Нові санкції проти Росії і крах її ринку
Якщо Кремль у 2021 році знову застосує силовий підхід до "захисту своїх інтересів" на території країн екс-СРСР, відповідь американської адміністрації може бути дуже жорстким. Мовчан передбачає введення заборони на купівлю цінних паперів, часткове ембарго на експорт нафти і зерна, ескалацію в інших зонах конфлікту. В такому випадку зростання цін на нафту буде супроводжуватися волатильністю світових ринків і крахом російського.
7. Поділ техно-гігантів
Андрій Мовчан
фінансист, інвестиційний менеджер
У 2020-му чиновники погрожували розділити Microsoft, Amazon, Google, Apple, як Standard Oil 110 років тому. Якщо нові антитрастові закони з розділення або обмеження діяльності гігантів будуть прийняті в 2021 році, ринки може накрити хвиля волатильності, більша, ніж навесні 2020-го.
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8. Небувалий бум популізму
Мовчан зазначає, що економічні втрати 2020 го на тлі зростання фондових ринків різко збільшили нерівність і поставили перед урядами розвинених країн питання про те, як компенсувати безпрецедентні витрати на захист економіки.
Андрій Мовчан
фінансист, інвестиційний менеджер
Сучасні політики не вміють вирішувати такі завдання інакше, як друкуванням грошей і збільшенням податків. На хвилі підтримки виборцями, що живуть на держзабезпеченні, політики легко можуть переборщити і різко знизити мотивацію інвесторів і підприємців. Фондові ринки відреагують значною корекцією, економіки можуть відреагувати повільніше, але не менш сильно.
9. Введення жорстких обмежень заради клімату
Якщо тема клімату вийде на перший план у політиці США, вона може стати ще одним приводом для економічної атаки на Китай. Крім того, додаткові обмеження, збори і вимоги з очищення індустріальних процесів можуть сильно вдарити по світовій будівельній галузі, ринку нерухомості, виробниках сталі, транспортних компаніях.
10. Перемога "пандемічної" психології
Андрій Мовчан
фінансист, інвестиційний менеджер
У 2020 році світ виробив технологію реагування на пандемію. Величезна машина боротьби з вірусом сформувалася, "пандемічна" психологія склалася. Коронавірус буде переможений, але машина залишиться, як і психологія. Дивно було б очікувати появи нового вірусу рівня COVID-19 в 2021 році, проте ще довго будь-яка чутка про передбачуване виявлення нового інфекційного вірусу буде викликати паніку і масові розпродажі на ринках, а також "антивірусні" обмеження в найближчих до вогнища і найбільш нервових регіонах. Хто знає, скільки таких повідомлень і чуток з'явиться в 2021 році?
А що стосується звичайних прогнозів, то Світовий банк чекає зростання глобального ВВП на 4% в 2021 році. Щоправда, аналітики СБ залишаються обережними в своїх оцінках і кажуть, що відновлення економіки буде прямо залежати від успіхів вакцинації від коронавірусу.
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Андрій Мовчан
фінансист, інвестиційний менеджер
Нестабільність в Іраку, протистояння в Сирії, залучення нових акторів у лівійський конфлікт, провокація або випадковість у Перській затоці можуть призвести до "світової війні" регіонального масштабу, корекції ринків, стрибка цін на нафту і суттєвого погіршення макропрогнозу для Європи, не кажучи вже про держави регіону.