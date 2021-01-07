Розклад сил у світовій економіці може раптово змінитися. 10 "чорних лебедів" 2021 року

Ринки сильніше страждають від несподіваних подій, а не від того, що можна передбачити

Непередбачувані, але сильно впливають на економіку події називають "чорними лебедями". Вони ніколи не враховуються в звичайних прогнозах – ні в базових, ні в стресових сценаріях. Однак саме "чорні лебеді" здатні змінити розклад сил на економічній арені.

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Якими можуть бути 10 "чорних лебедів" у 2021 році, спробував припустити фінансист, інвестиційний менеджер і засновник Movchan's Group Андрій Мовчан у колонці Forbes.

1. Раптова відставка Байдена

Існує ризик, що обраний президент США Джо Байден може покинути свій пост вже у 2021 році – через віку і проблем зі здоров'ям. У такому випадку повноваження перейдуть до його віце-президента Камали Харріс, яка стане першою в історії США жінкою-президентом. На думку Мовчана, ця подія навряд чи стратегічно вплине на економіку, але в короткостроковій перспективі дуже імовірно обрушить світові фондові ринки.

2. "Світова війна" на Близькому Сході

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3. Вихід Великої Британії з ЄС без угоди

На думку Мовчана, якщо трапиться No deal Brexit, це призведе до буквально катастрофічних наслідків для ринку праці та виробництва. Всі вони в сумі можуть відправити в піке фондові ринки ЄС і Британії, а також їхні валюти. На світових ринках ця подія може викликати "втечу в якість".

4. Кінець тріумфу вакцин від COVID-19

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5. Загострення конфронтації США і Китаю

Мовчан вважає, що економічні суперечки можуть перерости в жорстке протистояння, аж до ембарго, і конфліктів навіть у військовій сфері – наприклад, навколо Тайваню. Це знизить швидкість зростання економік і викличе корекцію на ринках, більш значну, ніж 2016 року.

6. Нові санкції проти Росії і крах її ринку

Якщо Кремль у 2021 році знову застосує силовий підхід до "захисту своїх інтересів" на території країн екс-СРСР, відповідь американської адміністрації може бути дуже жорстким. Мовчан передбачає введення заборони на купівлю цінних паперів, часткове ембарго на експорт нафти і зерна, ескалацію в інших зонах конфлікту. В такому випадку зростання цін на нафту буде супроводжуватися волатильністю світових ринків і крахом російського.

7. Поділ техно-гігантів

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8. Небувалий бум популізму

Мовчан зазначає, що економічні втрати 2020 го на тлі зростання фондових ринків різко збільшили нерівність і поставили перед урядами розвинених країн питання про те, як компенсувати безпрецедентні витрати на захист економіки.



9. Введення жорстких обмежень заради клімату

Якщо тема клімату вийде на перший план у політиці США, вона може стати ще одним приводом для економічної атаки на Китай. Крім того, додаткові обмеження, збори і вимоги з очищення індустріальних процесів можуть сильно вдарити по світовій будівельній галузі, ринку нерухомості, виробниках сталі, транспортних компаніях.

10. Перемога "пандемічної" психології

А що стосується звичайних прогнозів, то Світовий банк чекає зростання глобального ВВП на 4% в 2021 році. Щоправда, аналітики СБ залишаються обережними в своїх оцінках і кажуть, що відновлення економіки буде прямо залежати від успіхів вакцинації від коронавірусу.

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