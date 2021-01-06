Економіка залежить від вакцин: Світовий банк дав "коронакризовий" прогноз

Політиків по всьому світу просять не бути занадто оптимістичними

Зростання світової економіки 2021 року може досягнути 4% ВВП. Це станеться за умови, що вакцинація від COVID-19 не забариться і проводитиметься в широких масштабах протягом всього року. Падіння 2020 року оцінюється в "мінус" 4,3% глобального ВВП.

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Такі дані містяться в січневому випуску огляду Світового банку "Перспективи глобальної економіки". У прогнозі очікується, що:

ВВП США 2021 року зросте на 3,5%;

Китаю – на 7,9%.

єврозони – на 3,6%;

Японії – на 2,5%.

Втім, аналітики закликають владу по всьому світу не бути занадто оптимістичними.

"Пандемія призвела до маси жертв і хворих, увергнула мільйони людей в бідність, і попереду у нас, можливо, тривалий період низької економічної активності і низьких доходів", – йдеться в доповіді СБ.

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На їхню думку, пріоритетні завдання політиків на найближчий час:

В тренді Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

обмеження поширення COVID-19;

забезпечення оперативного і широкомасштабного впровадження вакцин.

У той же час, при оптимістичному сценарії, з швидшим процесом вакцинації глобальне зростання ВВП може прискоритися майже до 5%.

Нагадаємо, Світовий банк також вдвічі поліпшив економічний прогноз для України.

При цьому раніше аналітики BCG і HSBC дійшли висновку, що до 2025 року світова економіка може може втратити 10 трлн доларів. Іце станеться не через коронакризу. Такі втрати можуть викликати протекціоністські заходи в торгівлі, які включають введення нових мит.

Раніше стало відомо, що Ізраїль став світовим лідером за темпами вакцинації від COVID-19. Але темпи вакцинації вже стали падати. Чому це сталося, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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