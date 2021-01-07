Расклад сил в мировой экономике может внезапно измениться. 10 "черных лебедей" 2021 года

Рынки сильнее страдают от неожиданных событий, а не от того, что можно предсказать

Непредсказуемые, но сильно влияющие на экономику события называют "черными лебедями". Они никогда не учитываются в обычных прогнозах – ни в базовых, ни в стрессовых сценариях. Однако именно "черные лебеди" способны изменить расклад сил на экономической арене.

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Какими могут быть 10 "черных лебедей" в 2021 году, попытался предположить финансист, инвестиционный менеджер и основатель Movchan’s Group Андрей Мовчан в колонке Forbes.

1. Внезапная отставка Байдена

Существует риск, что избранный президент США Джо Байден может покинуть свой пост уже в 2021 году – из-за возраста и проблем со здоровьем. В таком случае полномочия перейдут к его вице-президенту Камале Харрис, которая станет первой в истории США женщиной-президентом. По мнению Мовчана, это событие вряд ли окажет стратегическое влияние на экономику, но в краткосрочной перспективе с большой вероятностью обрушит мировые фондовые рынки.

2. "Мировая война" на Ближнем Востоке

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3. Выход Великобритании из ЕС без соглашения

По мнению Мовчана, если случится No deal Brexit, это приведет к буквально катастрофическим последствиям для рынка труда и производства. Все они в сумме могут отправить в пике фондовые рынки ЕС и Британии, а также их валюты. На глобальных рынках это событие может вызвать "бегство в качество".

4. Конец триумфа вакцин от COVID-19

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5. Обострение конфронтации США и Китая

Мовчан полагает, что экономические споры могут перерасти в жесткое противостояние, вплоть до эмбарго, и конфликтов даже в военной сфере — например, вокруг Тайваня. Это снизит скорость роста экономик и вызовет коррекцию на рынках, более значительную, чем в 2016 году.

6. Новые санкции против России и крах ее рынка

Если Кремль в 2021 году снова применит силовой подход к "защите своих интересов" на территории стран экс-СССР, ответ американской администрации может быть очень жестким. Мовчан предполагает введение запрета на покупку ценных бумаг, частичное эмбарго на экспорт нефти и зерна, эскалацию в других зонах конфликта. В таком случае рост цен на нефть будет сопровождаться волатильностью мировых рынков и крахом российского.

7. Разделение техно-гигантов

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8. Небывалый бум популизма

Мовчан отмечает, что экономические потери 2020-го на фоне роста фондовых рынков резко увеличили неравенство и поставили перед правительствами развитых стран вопрос о том, как компенсировать беспрецедентные расходы на защиту экономики.



9. Введение жестких ограничений ради климата

Если тема климата выйдет на первый план в политике США, она может стать еще одним поводом для экономической атаки на Китай. Кроме того, дополнительные ограничения, сборы и требования по очищению индустриальных процессов могут сильно ударить по мировой строительной отрасли, рынку недвижимости, производителям стали, транспортным компаниям.

10. Победа "пандемической" психологии

А что касается обычных прогнозов, то Всемирный банк ожидает роста глобального ВВП на 4% в 2021 году. Правда, аналитики ВБ остаются осторожными в своих оценках и говорят, что восстановление экономики будет напрямую зависеть от успехов вакцинации от коронавируса.

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