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Процедура bail-in: власники облігацій ПриватБанку більше не зможуть оскаржити рішення Банку Англії

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
31 серпня, 08:20
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У другої сторони було три місяці, щоб оскаржити дане рішення, проте в англійський суд не було заявлено жодної вимоги про перегляд справи
Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку / Фото: УНІАН і alekseev.com.ua
Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку / Фото: УНІАН і alekseev.com.ua

Рішення Банку Англії про визнання процедури bail-inвідповідно до Акту Сполученого Королівства про Банки набуло законної чинності в Англії: воно остаточне і не підлягає оскарженню. Про це повідомила прес-служба державного ПриватБанку.

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Рішення було прийнято ще 14 травня 2021 року. Йдеться про визнання процедури bail-in, здійсненої НБУ в грудні 2016 року стосовно чотирьох кредитів на загальну суму 595 мільйонів доларів, наданих компанією UK SPV Credit Finance plc на користь ПриватБанку.

У другої сторони було три місяці, щоб оскаржити дане рішення. Однак до англійського суду не було заявлено жодної вимоги про перегляд справи.

"Отже, рішення Банку Англії про визнання процедури bail-in відповідно до Акту Сполученого Королівства про Банки вступило в законну силу в Англії, є остаточним і не підлягає оскарженню", – йдеться в повідомленні ПриватБанку.

В чому суть

Bail-in – це банківська процедура, через яку проходить фінансова установа в разі своєї неплатоспроможності і за примусовою конвертацією депозитів акціонерів банку в нові облігації. В результаті кредитори, за рахунок яких проводиться операція, стають акціонерами.

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Що дає Bail-in:

  • дозволяє списати або конвертувати акції, борги та інші зобов'язання банку для покриття збитків і рекапіталізації банку;
  • дозволяє покладати збитки на акціонерів і незабезпечених кредиторів шляхом анулювання або зменшення суми їхніх вимог;
  • знижує ймовірність того, що для порятунку банку будуть потрібні державні кошти

UK SPV Credit Finance plc – зареєстрована у Великій Британії компанія. ПриватБанк використовував її для залучення грошей на міжнародних ринках капіталу. SPV (спеціально створена іноземна компанія) випустила облігації. Після цього ПриватБанк уклав з нею кілька кредитних договорів і отримав гроші.

За даними ПриватБанку, під час націоналізації в кінці 2016 року було конвертовано зобов'язання в капітал банку:

  • 10,93 мільярда гривень коштів клієнтів;
  • 10,7 мільярда гривень єврооблігацій;
  • 7,78 мільярда гривень субординованого боргу.

"Це стало ще одним важливим досягненням у відновленні банку від неплатоспроможності, яким він був до його націоналізації в грудні 2016 року", – додала прес-служба.

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Нагадаємо, в червні Господарський суд міста Києва закрив провадженняу справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу банку, в результаті яких держава придбала у власність 100% акцій Приватбанку в грудні 2016 року.

Позов був поданий Дубілетом в грудні 2019 року. Колишні акціонери і топ-менеджери банку продовжують в судах оскаржувати процедуру його націоналізації .

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