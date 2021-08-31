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Процедура bail-in: держатели облигаций ПриватБанка больше не смогут обжаловать решение Банка Англии

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
31 августа, 08:20
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У второй стороны было три месяца, чтобы обжаловать данное решение, однако в английский суд не было заявлено ни одного требования о пересмотре дела
Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка / Фото: УНИАН и alekseev.com.ua
Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка / Фото: УНИАН и alekseev.com.ua

Решение Банка Англии о признании процедуры bail-in в соответствии с Актом Соединенного Королевства про Банки вступило в законную силу в Англии: оно окончательное и не подлежит обжалованию. Об этом сообщила пресс-служба государственного ПриватБанка.

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Решение было принято еще 14 мая 2021 года. Речь идет о признании процедуры bail-in, осуществленной НБУ в декабре 2016 года в отношении четырех кредитов на общую сумму 595 миллионов долларов, предоставленных компанией UK SPV Credit Finance plc в пользу ПриватБанка.

У второй стороны было три месяца, чтобы обжаловать данное решение. Однако в английский суд не было заявлено ни одного требования о пересмотре дела.

"Таким образом, решение Банка Англии о признании процедуры bail-in в соответствии с Актом Соединенного Королевства о Банках вступило в законную силу в Англии, является окончательным и не подлежит обжалованию", — говорится в сообщении ПриватБанка.

В чем суть

Bail-in — это банковская процедура, через которую проходит финансовое учреждение в случае своей неплатежеспособности и по принудительной конвертации депозитов акционеров банка в новые облигации. В результате кредиторы, за счет которых проводится операция, становятся акционерами.

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Что дает Bail-in:

  • позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка;
  • позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований;
  • снижает вероятность того, что для спасения банка будут нужны государственные средства

UK SPV Credit Finance plc — зарегистрированная в Великобритании компания. ПриватБанк использовал ее для привлечения денег на международных рынках капитала. SPV (специально созданная иностранная компания) выпустила облигации. После этого ПриватБанк заключил с ней несколько кредитных договоров и получил деньги.

По данным ПриватБанка, во время прошедшей национализации в конце 2016 года были конвертированы обязательства в капитал банка:

  • 10,93 миллиарда гривен средств клиентов;
  • 10,7 миллиарда гривен еврооблигаций;
  • 7,78 миллиарда гривен субординированного долга.

"Это стало еще одним важным достижением в восстановлении банка от неплатежеспособности, каким он был до его национализации в декабре 2016 года", – добавила пресс-служба.

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Напомним, в июне Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Иск был подан Дубилетом в декабре 2019 года. Бывшие акционеры и топ-менеджеры банка продолжают в судах оспаривать процедуру его национализации.

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