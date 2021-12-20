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Доведеться ще більше платити? В Україні встановили мінімальні ціни на пластикові пакети

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 19:50
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Ціни встановили для пакетів зі стінками товщими 50 мкм, які призначені для упаковки та транспортування товарів
Йдеться не про тонкі оксорозкладні пластикові пакети
Йдеться не про тонкі оксорозкладні пластикові пакети / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін встановив мінімальні ціни на пластикові пакети, які з недавніх пір не можна продавати безкоштовно українцям. Заборона передбачена законом "Про обмеження обороту пластикових пакетів на території України", який у Верховній Раді ухвалили ще 1 червня, але набрав чинності лише 10 грудня.

Згідно рішенню уряду, пластиковий пакет не може коштувати менше ніж 2 гривні.

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Але йдеться не про тонкі пластикові пакети, які повністю заборонять з 10 березня 2022 року. Ціни встановили для пакетів зі стінками, що товщі 50 мкм, які призначені для пакування та транспортування товарів.

Отже, ціни на пакети мають бути такими:

  • 2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;
  • 2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;
  • 3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

Зазначимо, що ціни, встановлені Кабміном, мінімальні, а торговельні мережі вже можуть встановлювати свої ціни та продавати пакети дорожче.

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Примітно, що заборона не поширюється на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети. Їх можуть використовувати як первинне пакування до 1 січня 2023 року.

Скільки зараз коштують пакети?

Українські супермаркети вже встановили ціни на одноразові пакунки. Оскільки Кабмін майже два тижні не приймав рішення щодо цін. Зазначимо, що ці ціни значно нижчі за запропоновані урядом.

Вони коштують у:

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  • Varus – 1 коп.;
  • "Ашан" – 6 коп.;
  • "Сільпо" – 10 коп.;
  • "Фора" – 10 коп.;
  • Novus – 10 коп.;
  • "ЕКО-маркет" – 10 коп.;
  • АТБ – 12 коп.

Раніше ми повідомляли, що від 8500 до 17 тисяч гривень штрафу можуть заплатити українці за незаконне розповсюдження пластикових пакетів

Нагадаємо, що торгові мережі відреагують на заборону пластикових пакетів підвищенням ціни низки товарів.

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