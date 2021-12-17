Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціни на товари зростуть! Причина — тотальна заборона пластикових пакетів в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майбутня заборона одноразових пакетів позначиться на цінниках деяких товарів
Заборона пакетів вплине на цінники деяких товарів
Заборона пакетів вплине на цінники деяких товарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Торговельні мережі відгеагують на заборону пластикових пакетів підвищенням цін на низку товарів.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

Реклама

Він переконаний, що на законодавчому рівні пластикові пакети повинні бути виведені з обороту повністю. Адже товар цей небезпечний для здоровʼя людей та екології загалом.

Звісно підприємці, яким дорого обходиться екологічна заміна пластику, вимушені будуть підвищити ціни на продукти. Тим самим дещо компенсують свої витрати на різноманітні альтернативи.

"Ми маємо вивести пакети з обороту взагалі — з виробництва, з розробки, з продажу. Це товар, який екологічно небезпечний, і його треба припинити використовувати. Але торговельні мережі відреагують підвищенням цін на певні товари, які потребують додаткової упаковки", — сказав Андрій Кривонос.

Хронологія заборон на пластикові пакети

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

Реклама
  • Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
  • Другий етап стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів.
  • Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Вартість одноразових пластикових пакетів

Мінімально допустимі ціни за пластиковий пакет "у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів" (про що говориться в проєкті постанови Кабміну "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети") такі:

  • без ручок та бічних складок – 2 грн

  • без ручок із бічними складками – 2,5 грн

    Реклама

  • з ручками без бічних складок – 2,5 грн

  • з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити ціну на найвищому рівні.

Проте не всі супермаркети та заклади громадського харчування дотримуються встановленої законодавством вартості і ставлять лише символічні ціни (від 1 до 50 коп).

Раніше ми писали, як київський супермаркет обійшов Закон про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів, та як на це реагували українці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти