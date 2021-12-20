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Придется еще больше платить? В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 19:50
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Цены установили для пакетов со стенками толще 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров
Речь идет не о тонких оксоразлагаемых пластиковых пакетах
Речь идет не о тонких оксоразлагаемых пластиковых пакетах / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин установил минимальные цены на пластиковые пакеты, которые с недавних пор нельзя продавать бесплатно украинцам. Запрет предусмотрен законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня, но вступил он в силу лишь 10 декабря.

Согласно решению правительства, пластиковый пакет не может стоить меньше 2 гривень.

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Но, речь идет не о тонких оксоразлагаемых пластиковых пакетах, которые полностью запретят с 10 марта 2022 года. Цены установили для пакетов со стенками толще 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров.

Таким образом, цены на пакеты должны быть такими:

  • 2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;
  • 3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Отметим, что цены, установленные Кабмином, минимальны, а торговые сети уже могут устанавливать свои цены и продавать пакеты дороже.

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Примечательно, что запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты. Их могут использовать в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Сколько сейчас стоят пакеты?

Украинские супермаркеты уже установили цены на одноразовые пакеты. Поскольку Кабмин почти две недели не принимал решения, касательно цен. Отметим, что эти цены гораздно ниже предложенных правительством.

Они стоят в:

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  • Varus – 1 коп.;
  • "Ашан" – 6 коп.;
  • "Сильпо" – 10 коп.;
  • "Фора" – 10 коп.;
  • Novus – 10 коп.;
  • "ЭКО-маркет" – 10 коп.;
  • АТБ – 12 коп.

Ранее мы сообщали, что от 8 500 до 17 тысяч гривен штрафа могут заплатить украинцы за незаконное распространение пластиковых пакетов.

Напомним, что торговые сети отгегируют на запрет пластиковых пакетов повышением цен на ряд товаров.

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