Прибуток від "Північного потоку – 2" піде на ракети і танки РФ – посол Польщі в Україні

За його словами, гроші підуть на озброєння, яке приносить смерті для сусідів Росії

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Газопровід "Північний потік – 2" є потужним інструментом в руках РФ, грошовий прибуток якого піде на ракети, танки і кораблі.

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Про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Ми повинні розуміти, що грошовий прибуток, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" піде не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", – заявив він.

За словами посла, Польща продовжуватиме переконувати союзників, також Німеччину і США, що реалізацію цього проекту потрібно затримати, адже він реалізується під час збройної агресії як проти Грузії, так і України.

Як заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США, "Північний потік-2" – потужна зброя в руках країни-агресора. І зупинити його добудову можуть тільки Сполучені Штати на чолі з Джо Байденом:

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Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливою для національних інтересів США".

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.