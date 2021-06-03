Прибуток від "Північного потоку – 2" піде на ракети і танки РФ – посол Польщі в Україні

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Газопровід "Північний потік – 2" є потужним інструментом в руках РФ, грошовий прибуток якого піде на ракети, танки і кораблі.
Про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
"Ми повинні розуміти, що грошовий прибуток, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" піде не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", – заявив він.
За словами посла, Польща продовжуватиме переконувати союзників, також Німеччину і США, що реалізацію цього проекту потрібно затримати, адже він реалізується під час збройної агресії як проти Грузії, так і України.
Як заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США, "Північний потік-2" – потужна зброя в руках країни-агресора. І зупинити його добудову можуть тільки Сполучені Штати на чолі з Джо Байденом:
Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливою для національних інтересів США".
Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.