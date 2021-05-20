США пояснили відмову від санкцій проти "Північного потоку – 2": які обмеження залишаться

У Держдепі запевняють: налаштовані на стримування агресивної поведінки Китаю і Росії, а для цього потрібно дружити з Європою

США частково відмовляться від санкцій проти "Північного потоку - 2"

Держдепартамент США направив до Конгресу обґрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США". Зокрема, йдеться про відносини Штатів з Німеччиною та іншими країнами ЄС. У підсумку проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Маттіаса Варніга вводити санкції не будуть. Але санкції проти компаній і судів діятимуть.

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Про це йдеться в офіційному обґрунтуванні Держдепу і звіті про учасників проекту "Північний потік – 2".

"Санкції проти "Північного потоку – 2" можуть негативно вплинути на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками. <...> [Це] співробітництво важливе для стримування агресивної поведінки Китаю та Росії ", – зазначається в обґрунтуванні.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір накласти, але потім негайно скасує санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2".

Причому відповідні плани США підтвердив глава МЗС Німеччини Гайко Маас після після телефонної розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

А недавно в США пройшли протести проти будівництва в Європі російського газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України: