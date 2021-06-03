Прибыль от "Северного потока – 2" пойдет на ракеты и танки РФ – посол Польши в Украине

По его словам, деньги пойдут на вооружение, которое приносит смерти для соседей России

Газопровод "Северный поток - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Газопровод "Северный поток – 2" является мощным инструментом в руках РФ, денежная прибыль которого пойдет на ракеты, танки и корабли.

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Об этом в интервью изданию "Главком" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Мы должны понимать, что денежные прибыли, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", - заявил он.

По словам посла, Польша будет продолжать убеждать союзников, также Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать, ведь он реализуется во время вооруженной агрессии как против Грузии, так и Украины.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США, "Северный поток-2" – мощное оружие в руках страны-агрессора. И остановить его достройку могут только Соединенные Штаты во главе с Джо Байденом:

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Как мы писали ранее, Госдепартамент США направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против "Северного потока – 2". В заявлении говорится, что отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США".

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.