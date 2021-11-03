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Уряду потрібні кошти в бюджет: Южаніна про швидкий продаж заводу "Більшовик"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 листопада, 15:14
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Депутат від "Європейської Солідарності" розповіла про проблеми із приватизацією заводу "Більшовик"
Чому навколо заводу "Більшовик" розгорівся скандал
Чому навколо заводу "Більшовик" розгорівся скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

Суспільство в Україні не готове до продажу великих комплексів, як завод "Більшовик" і уряд навмисно наполягає на швидків процедурі, щоб отримати хоч якість гроші в бюджет.

Про це заявила депутатка від Євроролідарності Ніна Южаніна у ефірі телелканалу "Україна 24".

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"І мені здалося що уряд наполягає на тому, що чим швидше продати та хоча б якісь кошти взяти в бюджет, не говорючи про ті основні принципи та моделі, які могли би бути в інших білш успішніх країнах, які також продавали такі величезни комплекси".

За словами Южаніної, для чесної приватизації існують лише кілька критеріїв і вони цілком здійсненні:

  • прозора і відкрита система торгів;
  • ринкова ціна активів,
  • прнинцип недоторканості власності,
  • чіткі інвестиційні забовязання

Депутатка наголосила, що запитувала у голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка про те: чи могли приймати участь інши компанії, які також мають великі кошти та можливості для створення чогось нового, а не тільки житлових комплексів.

"Невже такий ласомий шматок – центр Києва не зацікавив інших? Дивне було пояснення:оцінку проводила одна з міжнародних компаній з великої четвірки. Про те, що проводяться торги, нибито весь час звучали об яви всі до цього готувалися. А те, що нібито в нас в суспільстві існує недовіра до проведення торгів і ніякий іноземний інвестор не хоче сюди заходити, то це винні ми", – заявила жінка.

Продаж заводу "Більшовик"

Завод "Більшовик" пустили з молотка 27 жовтня 2021 року за 1,42 млрд грн. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль і назвав це стартом Великої приватизації.

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Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал коммерс", а стартовою ціною була цифра у 1,389 млрд грн.

Тепер у нового власника є 10 днів на те, щоб підписати договір і місяць для сплати повної суми та отримання схвалення Антимонопольного комітету.

Однак таке рішення викликало обурення, оскільки у конкурсі брали участь лише три невідомі на будівельному ринку компанії.

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А дві з них (включно з формальним переможцем) пов'язані один з одним. Підозри у суспільства викликає і ціна, яка фактично не змінилась з моменту початку торгів.

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