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"Большевик" пустили с молотка. За сколько продали завод

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 13:14
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Покупатель имеет право перенести производственные мощности завода на его филиал в Жашкове
У аукціоні приватизації перемогла компанія "Дженерал комерс"
У аукціоні приватизації перемогла компанія "Дженерал комерс" / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд госимущества 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") за 1,42 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

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"Большая приватизация" стартовала. Государство получит от продажи киевского завода "Большевик" почти 2 млрд грн. Цена продажи на аукционе – 1,43 млрд грн и еще примерно 400 млн грн инвестор выплатит по налоговым долгам", – написал Шмыгаль.

В аукционе приватизации победила компания "Дженерал коммерс" Она согласилась купить завод за 1,42 млрд грн. Стартовая цена была – 1,389 млрд грн.

В Фонде госимущества заявили, что покупатель имеет право перенести производственные мощности завода на его филиал в Жашкове (Черкасская область).

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Что известно о покупателе?

Компания зарегистрирована в 2018 году в Киеве, ее уставный капитал составляет 4 тысячи гривен. Она занимается неспециализированной оптовой торговлей. "Дженерал Коммерс" связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Учредители – Владимир Долгополов, АО "ЗНИКИФ "Ларам Систем" и "АБ Пилар Холдингз Лимитед" (Кипр). Директор – Игорь Хижняк.

Теперь у "Дженерала коммерса" есть 10 дней на подписание договора, а также 30 дней для уплаты суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. После этого 100% акций перейдут на счет покупателя.

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Большая приватизация

В 2021 году в Украине выставят на аукционы семь крупных государственных объектов. Это стало возможным после того, как в стране разблокировали большую приватизацию, которую до этого останавливали на время карантина. В список предприятий "на продажу" вошли:

  • "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик");
  • "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК);
  • НПЗ;
  • облэнерго.

Напомним, на 31 августа 2021 года был назначен аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая должна стать первым объектом большой приватизации. В торгах ожидалось участие украинских и иностранных инвесторов.

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