Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Правительству нужны средства в бюджет: Южанина о быстрой продаже завода "Большевик"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
3 ноября, 15:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Депутат от "Европейской Солидарности" рассказала о проблемах с приватизацией завода "Большевик"
Почему вокруг завода "Большевик" разгорелся скандал
Почему вокруг завода "Большевик" разгорелся скандал / Фото: Коллаж: Сегодня

Общество в Украине не готово к продаже больших комплексов, как завод "Большевик" и правительство намеренно настаивает на скорейшей процедуре, чтобы получить хоть какие-то деньги в бюджет.

Про это заявила депутат от Евроролидарности Нина Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

"И мне показалось что правительство настаивает на том, что чем быстрее продать и хотя бы какие-то средства взять в бюджет, не говоря о тех основных принципах и моделях, которые могли бы быть в других более успешных странах, которые также продавали такие огромные комплексы".

По словам Южаниной, для честной приватизации существуют лишь пара критериев и они вполне выполнимы:

  • прозрачная и открытая система торгов;
  • рыночная цена активов,
  • принцип неприкосновенности собственности,
  • четкие инвестиционные обязательства

Депутат подчеркнула, что спрашивала у главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченка о том, могли ли принимать участие другие компании, которые также имеют большие средства и возможности для создания чего-то нового, а не только жилых комплексов.

"Неужели такой лакомый кусок – центр Киева не заинтересовал других? Странно было объяснение: оценку проводила одна из международных компаний из большой четверки. О том, что проводятся торги, якобы все время звучали объявления все к этому готовились. у нас в обществе существует недоверие к проведению торгов и никакой иностранный инвестор не хочет сюда заходить, так это виноваты мы", – заявила женщина.

Продажа завода "Большевик"

Завод "Большевик" пустили с молотка 27 октября 2021 года за 1,42 млрд грн. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль и назвал это стартом Большой приватизации.

Реклама

Победителем аукциона стала компания "Дженерал коммерс", а стартовой ценой была цифра в 1,389 млрд. грн.

Теперь у нового владельца есть 10 дней для того, чтобы подписать договор и месяц для уплаты полной суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета.

Однако такое решение вызвало возмущение, поскольку в конкурсе принимали участие только три неизвестных на строительном рынке компании.

Реклама

А две из них (включая формального победителя) связаны друг с другом. Подозрения у общества вызывает и фактически не изменившаяся цена с момента начала торгов.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
За одну монету готовы платить десятки тыс. грн!
Что срочно искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять