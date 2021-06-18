Підтримка експортерів і нові можливості: про що ще говорили на Форумі інноваційних виробництв

Усередині країни повинні бути налагоджені механізм підтримки вітчизняних експортерів і створені вигідні умови кредитування, вважають в SCM

Під Києвом у Білій Церкві відбувся Форумі інноваційних виробництв, на якому обговорювали підтримку українських експортерів та нові можливості для країни.

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Що саме підприємці очікують від влади, в учасників розпитувала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

За словами Ємченко, всередині країни мають бути налагоджені механізм підтримки вітчизняних експортерів та створені вигідні умови кредитування. Це чергове вікно можливостей, котре влада має неодмінно використати спільно із представниками бізнесу.

"Створення спеціальних інструментів для підтримки експортерів. Наприклад, кредитно-експортне агентство. Взагалі забезпечення українських промисловців кредитними грошима для роботи на експорт. Це величезний дуже складний шматок, який український уряд повинен виконати, інакше наші промисловці опиняються в нерівних умовах", – переконана вона.

Нагадаємо, в 2020 році капітальні інвестиції в економіку України порівняно з 2019-м скоротилися на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

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Ми також писали, що в SCM пояснили, чому Україна втратила за рік 900 млн доларів інвестицій і як це виправити.