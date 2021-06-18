Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Підтримка експортерів і нові можливості: про що ще говорили на Форумі інноваційних виробництв

18 червня 2021 0:05

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Усередині країни повинні бути налагоджені механізм підтримки вітчизняних експортерів і створені вигідні умови кредитування, вважають в SCM

Під Києвом у Білій Церкві відбувся Форумі інноваційних виробництв, на якому обговорювали підтримку українських експортерів та нові можливості для країни.

Реклама

Що саме підприємці очікують від влади, в учасників розпитувала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

За словами Ємченко, всередині країни мають бути налагоджені механізм підтримки вітчизняних експортерів та створені вигідні умови кредитування. Це чергове вікно можливостей, котре влада має неодмінно використати спільно із представниками бізнесу.

"Створення спеціальних інструментів для підтримки експортерів. Наприклад, кредитно-експортне агентство. Взагалі забезпечення українських промисловців кредитними грошима для роботи на експорт. Це величезний дуже складний шматок, який український уряд повинен виконати, інакше наші промисловці опиняються в нерівних умовах", – переконана вона.

Нагадаємо, в 2020 році капітальні інвестиції в економіку України порівняно з 2019-м скоротилися на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

Реклама

Ми також писали, що в SCM пояснили, чому Україна втратила за рік 900 млн доларів інвестицій і як це виправити.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти