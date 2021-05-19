Чому Україна втратила за рік 900 млн доларів інвестицій? В SCM дали відповідь

Заплутана податкову систему і недієві суди породжують безкарність і неринкові умови для тих, хто працює чесно

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Майже 900 млн доларів – стільки інвестицій втратила Україна торік. Нищівного удару економіці завдала пандемія. Але експерти кажуть: іноземці відмовляються вкладати у нас гроші, бо не довіряють. Лякає корупція. Подолати її допоможуть... цифрові технології.

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Не потрібно буде давати хабарі посадовцям, якщо все перевести в автоматичний, цифровий режим, кажуть експерти. Що більше послуг можна буде отримати через електронні портали, то менше з людей вимагатимуть хабарів. Невигідно вести бізнес і через заплутану податкову систему і недієві суди. Наслідок усього цього – безкарність і неринкові умови для тих, хто працює чесно.

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Директорка зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко каже

"Має запрацювати українська судова система. На жаль, в українські суди дуже мало вірять і звичайні українці, які з ними стикаються, і малий бізнес, і середній бізнес і рівно ті ж проблеми у великих інвесторів. Якщо покарання немає, то і закони не дотримуються".

Нагадаємо, раніше Наталія Ємченко пояснила, чому в Україні виникає періодичне збільшення податків до держбюджету.

Також писалося, що директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM пояснила, що створення конкурентного ринку дозволить перемогти корупцію.