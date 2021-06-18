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Поддержка экспортеров и новые возможности: о чем еще говорили на Форуме инновационных производств

18 июня 2021 0:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Внутри страны должны быть налажены механизм поддержки отечественных экспортеров и созданы выгодные условия кредитования, считают в SCM

Под Киевом в Белой Церкви состоялся Форум инновационных производств, на котором обсуждали поддержку украинских экспортеров и новые возможности для страны.

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Чего именно предприниматели ожидают от власти, у участников расспрашивала директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

По словам Емченко, внутри страны должны быть налажены механизм поддержки отечественных экспортеров и созданы выгодные условия кредитования. Это очередное окно возможностей, которое власти непременно должны использовать совместно с представителями бизнеса.

"Создание специальных инструментов для поддержки экспортеров. К примеру, кредитно-экспортное агентство. Вообще обеспечение украинских промышленников кредитными деньгами для работы на экспорт. Это огромный очень сложный кусок, который украинское правительство должно выполнить, иначе наши промышленники оказываются в неравных условиях", – уверена она.

Напомним, в 2020 году капитальные инвестиции в экономику Украины по сравнению с 2019-м сократились на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

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Мы также писали, что в SCM объяснили, почему Украина потеряла за год 900 млн долларов инвестиций и как это исправить.

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