Чому регулювання Кабміном цін на пальне призвело до їхнього чергового підвищення

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Державне регулювання цін на пальне, яке Кабмін увів рівно місяць тому, грає свою роль і не завжди позитивну: якщо минулого тижня ціни на бензини і ДП були стабільними, то цього тижня, вони, швидше за все, підуть угору. Причина – уряд опублікував новий граничний "прайс", який виявився набагато вищим за попередній. А от автогаз, ціна якого під регулювання не підпадає, за тиждень трохи подешевшав.

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Про те, що буде з цінами цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Кабмін встановив граничні ціни на бензин і ДП на другу декаду червня. Вони тепер складають 25,85 грн/л (без торгової націнки) для бензину і 22,09 грн/л для ДП. З урахуванням максимальної націнки в 5 і 7 грн/л, гранична роздрібна ціна у мережах не повинна перевищувати 30,82 грн/л на звичайний бензин і 29,09 грн/л – на ДП.

Порівняно з початком червня, коли середня вартість бензину і ДП була розрахована на рівні 24,92 грн/літр і 20,91 грн/л, на бензин вона виросла на 0,9 грн/л (+ 3,6%), на ДП – на 1,18 грн/л (5,6%).

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Попередня гранична ціна на пальне, розрахована Кабміном з урахуванням витрат на логістику (+66 коп./л для бензину і +73 коп./л), помітно не вплинула на середню вартість ні бензину, ні дизеля. У більшості регіонів середні ціни залишилися стабільними. У семи областях і в Києві бензин подорожчав на 1-5 коп./л, на ДП ціни змінювалися різноспрямовано, в Сумській і Полтавській області вони зросли на 2 коп./л, в семи областях знизилися на 1-7 коп./л. Окремо постав Київ – тут дизель подорожчав у середньому відразу на 35 коп./л, до 28,99 грн/л через зростання цін на "преміум" у кількох мережах.

Бензин подешевшав у 14 областях і в Києві на 1-13 коп./л, в інших ціни не змінилися. Найбільше здешевлення (13 коп./л) – на Київщині.

Найдорожчий бензин А-92 в Луганській області – 29,43 грн/л (ціна не змінилася), бензин А-95 у Києві – 30,57 грн / л (+2 коп.).

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,23 грн (+2 коп.), літр А-95 – 28,17 грн (+3 коп.).

Дизель тепер найдорожчий в Києві (28,99 грн/л), автогаз – на Луганщині (16,17 грн/л, ціна не змінилася).

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Найдешевше дизпальне в Миколаївській області – 26,82 грн/л (-4 коп.), автогаз – у Чернігівській – 15,19 грн/л (-2 коп.).

Розкид цін зменшився за бензини А-92 і А-95, і збільшився за ДТ і автогаз. За А-92 розкид становить 8,1% (2,20 грн/л), було 8,2%, за А-95 – 8,5% (2,40 грн/л), було 8,6%, за дизель – 8,1% (2,17 грн/л), було 4,7%, за автогаз – 6,5% (0,98 грн/л), було 6,3%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,20 грн/л

Ціни на А-95

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Середня ціна по Україні – 28,98 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,34 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,66 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Куюн говорить, що основа сталої стабільності цін – профіцит пального на ринку. У травні було завезено бензинів на 14,3% більше порівняно з травнем 2020 року (203 тис. т).

"Зростання ринку сталося за рахунок імпортних поставок, у травні 2021 року – плюс 34%, при цьому внутрішнє виробництво бензинів знизилося на 4% порівняно з травнем минулого року. Суттєве зростання балансу ринку обумовлене формуванням запасів напередодні зупинки на плановий ремонт Мозирського НПЗ. Цей запас дуже стане в нагоді в червні, коли поставки білоруських бензинів будуть менше очікуваних", – аналізує Сергій Куюн.

На думку Геннадія Рябцева, держрегулювання цін не впливає на їхнє підвищення, тому що нині оптові ціни на імпортне пальне стабільні.

"Пального на ринку достатньо, гривня зміцнюється, тому трейдери не поспішають із ростом цін, побоюючись втратити клієнтів. Особливо це стосується мереж нижнього цінового сегмента, клієнти яких, як правило, намагаються економити", – пояснив Геннадій Рябцев.

Артем Куюн зазначив, що український автогаз продовжує дешевшати в опті, а ось на імпортний ціни не падають. Наш газ подешевшав до 22 200-22 800 грн/т (-300 грн) залежно від регіону.

"Учасники ринку повідомляють: ціни знижуються на тлі надлишкової кількості пропозицій, в результаті чого угоди укладаються нерідко зі збитком для продавця. При цьому відчутного профіциту ресурсу немає. Серед інших чинників називають вихід на ринок газу відомої азербайджанської компанії, яка пропонує ресурс за ціною, еквівалентною 21 550 грн/т", – говорить Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Геннадій Рябцев дав відразу два прогнози: перший – ціни залишаться стабільними, другий – мережі-дискаунтери скористаються-таки новими розрахунками граничних цін на бензин і дизель і підвищать їх у роздробі на 20-30 коп./л.

"Обидва варіанти рівноймовірні, але який із них спрацює, сказати складно", – зазначив експерт.

А ось Сергій Куюн упевнений: ціни підуть вгору вже днями.

"Фактично уряд дозволив їх підвищити, встановивши нові граничні ціни. Великі бренди почали переписувати цінники вчора, до них підтягнуться і решта. Яким буде зростання, поки неясно, але воно виявиться помітним", – констатував Сергій Куюн.

Артем Куюн прогнозує, що роздрібні ціни на газ за тиждень не зміняться, незважаючи на зниження їх в українському опті. За словами експерта, ті, хто має доступ до більш дешевого ресурсу, не стануть випускати свою вигоду.

"Можливо лише зниження цін на 10-15 коп./л в окремих мережах, яке визначається маркетинговою політикою трейдера", – уточнив Артем Куюн.

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