Чому зростають ціни на бензин: прогноз експертів (відео)

Уже кілька днів поспіль повзуть угору ціни на бензин та дизпаливо. Їх підвищили одразу шість операторів.

Реклама

У чому причина зростання та як подорожчання пального вплине на вартість продуктів і проїзду у громадському транспорті, з’ясовувала кореспондент новин "Сьогодні" Віра Качмар.

Переважно вартість пального підвищили невеликі мережі. Популярні АЗС раніше встановили доволі високі ціни. Сьогодні середня вартість літра 92-го бензину сагяє 24,26 грн. 95-ий стане у трохи більше 25 грн. Літр дизеля – 24,68 грн.

Пальне зростає у ціні, бо дорожчає нафта та зміцнюється долар проти гривні. Для українців найперше, це може позначитися на вартості товарів та продуктів.

Тож щойно піднімається вартість пального, починаються розмови про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Однак, водії кажуть, це ситуації не виправить.

В тренді В Україні хочуть позбутися від старих маршруток

Реклама

Бо нова ціна може відлякати тих пасажирів, що є. Тому переглядати вартість проїзду будуть, але після скасування усіх карантинних обмежень.

Експерти прогнозують, що подорожчання пального триватиме. До літа ціна може підскочити на гривню за літр.

Відео: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" також публікував консенсус-прогноз основних економічних показників у країні на I квартал 2021 року. Про те, якою буде ціна автомобільного пального і природного газу, – розбиралися експерти видання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама