Почему растут цены на бензин: прогноз экспертов (видео)

Уже несколько дней подряд ползут вверх цены на бензин и дизтопливо. Их повысили сразу шесть операторов.

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В чем причина роста и как подорожание топлива повлияет на стоимость продуктов и проезда в общественном транспорте, выясняла корреспондент новостей "Сегодня" Вера Качмар.

Преимущественно стоимость горючего повысили небольшие сети. Популярные АЗС раньше установили довольно высокие цены. Средняя стоимость литра 92-го бензина достигает 24,26 грн. 95 не более 25 грн, а литр дизеля – 24,68 грн.

Топливо растет в цене, потому что дорожает нефть и укрепляется доллар против гривны. Для украинцев прежде всего, это может сказаться на стоимости товаров и продуктов.

Поэтому как только поднимается стоимость горючего, начинаются разговоры о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Однако, водители говорят, это ситуации не исправит.

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Потому что новая цена может отпугнуть тех пассажиров, которые есть. Поэтому пересматривать стоимость проезда будут, но после отмены всех карантинных ограничений.

Эксперты прогнозируют, что подорожание топлива будет продолжаться. К лету цена может подскочить на гривну за литр.

Видео: Сегодня

Сайт "Сегодня" также публиковал консенсус-прогноз основных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года. О том, какой будет цена автомобильного горючего и природного газа, – разбирались эксперты издания.

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