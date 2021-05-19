Новачки в Кабміні – кого призначать на місце звільнених міністрів і що це змінить

Хто такі Олексій Любченко і Олександр Кубрак? Що про них відомо і як вони зарекомендували себе на попередніх роботах? Чому зусиль двох міністрів недостатньо для економічного прориву?

Ще до голосування у Верховній Раді за відставку міністра економрозвитку і міністра інфраструктури, яке відбулося у вівторок, 18 травня, фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурами їхніх наступників. Прізвища нових керівників Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури були узгоджені в понеділок на засіданні фракції "Слуга народу". Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат фракції СН Олександр Качура.

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Була досягнута домовленість, що новим міністром економіки і першим віце-прем'єром стане нинішній глава Державної податкової служби Олексій Любченко. На посаду міністра інфраструктури узгоджена кандидатура керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Сайт "Сегодня" розбирався, що це за особи і чого від них можна очікувати на новій посаді.

Що відомо про Олексія Любченка

Йому 49 років. Народився 21 вересня 1971 року в с. Орловець Черкаської області. Закінчив Київський економічний університет.

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Працював на Смілянському машинобудівному заводі, потім обіймав керівні посади у виконкомі Смілянського міськради, в Черкаській облдержадміністрації, в податковій адміністрації Черкаської області. З 2011 року по 2012-й працював у Державній податковій адміністрації: заступником голови, директором департаменту оподаткування юросіб. У квітні 2020-го затверджений на посаду керівника Державної податкової служби України.

Згідно з декларацією, Олексій Любченко зареєстрований у Черкасах. Разом із дружиною, Оксаною Любченко, має у власності квартири в Черкасах (99 кв. м), у Смілі (55 кв. м), в Києві (64 кв. м), земельну ділянку в Знам'янці (4,4 га) і на стадії будівництва гараж в Києві. Ще одна квартира в столиці (165,7 кв. м) записана на доньку Галину.

З рухомого майна Олексій Любченко зареєстрував мисливський карабін Blaser і годинник Breguet. З транспортних засобів – катер Bombardier "Utopia 205" 2007 року випуску (такі наразі продаються за 11-12 тис. дол.) і автомобіль Land Rover "Evoque" 2015 року (18-24 тис. дол.).

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Фото з відкритих джерел.

Що відомо про Олександра Кубракова

Майбутньому міністрові інфраструктури 38 років. Народився 20 серпня 1982 року в Первомайську (Дніпропетровська область). Також, як і Любченко, закінчив КНЕУ. За фахом маркетолог.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Засновник ТОВ "Еврокоммунсервіс" і ряду ТОВ "Місто для людей" (нині передані в управління, але приносять дивіденди). Був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері та виконавчим директором асоціації "Інформаційні технології України". На виборах 2019 року став народним депутатом від "Слуги народу". Уже в листопаді очолив Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") і склав із себе депутатські повноваження.

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Судячи з декларації, Олександр Кубраков має київську прописку. Проживає з дружиною Іриною і двома синами. Має у власності квартиру в Києві площею 55,6 кв. м, але проживає в квартирі більшій (76 кв. м). Також він є власників двох автомобілів: BMW X4 2017 року випуску (оціночна вартість 1 474 569 грн) і Mazda-6 2013 року.

Що зміниться з приходом нових міністрів

"В уряді з'явиться акцент на економіку, зростання ВВП, створення робочих місць", – так сформулювала очікування від нових міністрів народний депутат Євгена Кравчук в ефірі "Україна 24".

Ми розпитали в експертів, чого можна очікувати від узгоджених кандидатур на міністерських посадах.

"Якщо запитати у бізнесу, чим їм запам'ятався Любченко на посаді глави податкової служби, вони можуть сказати так: не можна згадати нічого поганого, але і нічого хорошого. При ньому не "кошмарили" бізнес, як при Азарові, не блокували податкові накладні, як при Гройсманом. Малий і середній бізнес намагалися взагалі практично не чіпати, податкова працювала в основному з великими платниками податків та концентрувалася на традиційних зборах. Коли він ще тільки приходив на посаду голови податкової, він досить грамотно розповідав про існуючі схеми, говорив, що треба це змінити. Але як ми бачимо, система не змінилася", – вважає економічний експерт Олексій Кущ.

При цьому він визнає: податковій під керівництвом Любченка вдалося виконати план надходжень до бюджету навіть в 2020 році. Але, на думку Олексія Куща, це сталося тільки за рахунок того, що споживання у нас досить низьке, люди купують в основному тільки найнеобхідніше, і скоротити свої потреби ще більше не змогла навіть криза. Плюс ситуацію врятували авансові платежі державних підприємств – "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Укрпошти" тощо.

Олексій Кущ вважає, що на посаді міністра економіки Олексій Любченко не погіршить проблеми міністерства, але й на якийсь прорив розраховувати не варто.

При цьому він нагадує, що зі складу Мінекономрозвитку буде виділено Міністерство аграрної політики і продовольства, що істотно звузить коло повноважень міністра і грошові потоки, що йдуть через Мінекономіки.

Що стосується нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова, то йому належить виправляти ситуацію в галузі, яку Олексій Кущ називає катастрофічною.

"Я вважаю, що Міністерство інфраструктури повинно було позначити дуже чіткі напрямки, куди потрібно було вкладати основні інфраструктурні інвестиції держави. Наприклад, Байден, прийшовши до влади, заявив, що планує направляти державні кошти в оновлення електромереж, залізні дороги і весь транспорт, а також у старе житло. Міністр інфраструктури теж повинен був запропонувати не "закочувати гроші в асфальт", тому що половина цих грошей піде в Росію за бітум, в Китай і Туреччину – за обладнання. Потрібно було за ті ж 100 млрд грн оновлювати те, що для України наразі критично важливо: це енергетична інфраструктура і критична інфраструктура міст (тепло-, водозабезпечення), транспортна модернізація. Оскільки обладнання для цього проводиться в Україні, то в цьому випадку спрацював би ефект мультиплікатора, коли кожна гривня інвестицій в ці сфери дала б 10-кратне зростання економіки. В дорожньому будівництві такого ефекту не спостерігається", – говорить Олексій Кущ.

Але в узгодженого кандидата в міністри Олександра Кубракова є досвід роботи як раз у дорожньому будівництві.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що за відсутності стратегії економічного розвитку країни не варто очікувати кардинальних змін.

"В уряді Шмигаль, як і в попередніх урядах – за президентства і Зеленського, і Порошенка – всі міністри працюють в умовах відсутності стратегії економічного розвитку країни. Тому міністри не можуть відповісти на питання, що вони взагалі збираються робити, як планують розвивати економіку. І це претензії не до них, а до влади в цілому. Тому що не можна займатися управлінням економікою, не маючи плану. Колись мій тренер із шахів говорив: "Краще мати поганий план, ніж ніякого". А в Україні не існує жодного плану розвитку. Тому в уряді щось роблять в поточному режимі, не маючи розуміння, як повинно бути, до чого прагнути", – каже Борис Кушнірук.

Як Верховна Рада відправляла у відставку колишніх міністрів, дивіться в сюжеті: