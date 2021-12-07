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Небезпечні іграшки: чому в Україні зняли з продажу тисячі товарів для дітей

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 15:54
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Перевірки виявили в Україні кілька тисяч небезпечних дитячих іграшок
4,5 тисяч дитячих іграшок в Україні не відповідали законодавству
4,5 тисяч дитячих іграшок в Україні не відповідали законодавству / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За 9 місяців 2021 року Держпродспоживслужба здійснила 452 перевірки показників безпечності дитячих іграшок, під час яких виявила більше 4,5 тисяч одиниць продукції, що не відповідали законодавству.

Про це повідомляють у пресслужбі Держпродспоживслужби.

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За результатами проведених перевірок, деяким підприємцям заборонили продавати таку продукцію на ринку та дали час привести все у відповідність зі встановленими вимогами.

"Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі", – зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Для порівняння, у 2020 році Держпродспоживслужба провела 535 перевірок показників безпечності продукції та виявила 1370 одиниць, які мали порушення (що втричі менше, ніж за 9 місяців 2021 року).

Українці масово скаржаться на якість послуг ЖКГ

З початку 2021 року територіальні органи Держпродспоживслужби отримали понад 19,9 тисяч пропозицій, скарг та заяв від споживачів. Майже половина з них стосується якості послуг ЖКГ.

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Якості наданих послуг стосувались 45% усіх заяв, ще 37% звернень були про якість непродовольчих товарів, а 5% – продовольчих.

Решта звернень та скарг стосувалася покупок різноманітних товарів через інтернет. У Держпродспоживслужбі заявили, що споживачам повернули 7,6 млн грн за неякісні товари та послуги.

Раніше "Сьогодні" писали, як українців обрахували на ринку ЖКГ та як повертали ці кошти.

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