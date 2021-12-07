Опасные игрушки: почему в Украине сняли с продажи тисячи товаров для детей

Проверки выявили в Украине пару тысяч опасных детских игрушек

4,5 тысяч детских игрушек в Украине не соответствовали законодательству / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За 9 месяцев 2021 года Госпродпотребслужба осуществила 452 проверки показателей безопасности детских игрушек, во время которых выявила более 4,5 тысяч единиц продукции, не соответствующих законодательству.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

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По результатам проведенных проверок, некоторым предпринимателям запретили продавать такую продукцию на рынке и дали время привести все в соответствие с установленными требованиями.

" В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников существуют усиленный спрос на детские игрушки, поэтому в данный момент важно держать вопросы их качества на особом контроле", — отметила Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Для сравнения, в 2020 году Госпродпотребслужба провела 535 проверок показателей безопасности продукции и выявила 1370 единиц, которые имели нарушения (втрое меньше, чем за 9 месяцев 2021 года).

Украинцы массово жалуются на качество услуг ЖКХ

С начала 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы получили более 19,9 тысячи предложений, жалоб и заявлений от потребителей. Около половины из них касается качества услуг ЖКХ.

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Качества предоставленных услуг касались 45% всех заявлений, еще 37% обращений было о качестве непродовольственных товаров, а 5% – продовольственных.

Остальные обращения и жалобы касались покупок различных товаров через интернет. В Госпродпотребслужбе заявили, что потребителям вернули 7,6 млн. грн. за некачественные товары и услуги.

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