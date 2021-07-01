Олег Попов: Декарбонізація – це питання не моди, а виживання людства

До 2050 року світова металургія має стати вуглецево-нейтральною, а поки технологія виробництва металу не дозволяє відмовитися від використання вугілля, що коксується

Фото: колаж "Сегодня"

Генеральний директор СКМ Олег Попов заявив, що декарбонізація важлива для виживання людства і це зовсім не заради моди. Група готова активно працювати в цьому напрямку, але поки що технологія виробництва металу не дозволяє відмовитися від використання вугілля, що коксується.

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Про це він сказав у інтерв'ю "Економічній правді".

"Шахти "Метінвесту" в США виробляють, перш за все, продукцію для коксохіму. Це частина світової металургії, яка повинна стати вуглецю-нейтральної до 2050 року. До цього продукція американських бізнесів "Метінвесту" залишиться потрібною та її будуть купувати", – сказав Попов.

За його словами, незважаючи на світові тенденції, на даному етапі неможливо відмовитися від використання вугілля, що коксується. Втім, компанія розвивається в цьому напрямку, і Попов допускає можливість продажу таких шахт.

"Якщо хтось прийде і запропонує гарну ціну, ми їх продамо. Вугілля наших американських шахт – це вугілля для коксування. А поки технологія виробництва металу не дозволяє відмовитися від використання вугілля, що коксується. Декарбонізація – це точно не питання моди. Це питання взагалі виживання людства" , – вважає експерт.

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Що стосується енергетичного вугілля, то на перших порах, після покупки, лише в одній американській шахті вівся видобуток 2,5 млн т такого палива. Але саме через прихильність до ідеї декарбонізації шахти з видобутку енергетичного вугілля закрили.

"Спочатку ми його продавали в Америці, а коли прийшов Обама і в Штатах пішов процес декарбонізації, родовища, які добували енергетичне вугілля, довелося закрити, тому що зник попит на це вугілля", – розповів Попов.

Раніше ми повідомляли, що найбільшою промислової компанії України "Метінвест" виповнилося 15 років. Це – один з найбільших роботодавців України, де трудяться понад 80 тисяч офіційно влаштованих співробітників, а сума виплачених податків за час роботи компанії склала 165 млрд гривень.