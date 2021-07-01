Олег Попов: Декарбонизация – это вопрос не моды, а выживания человечества

До 2050 года мировая металлургия должна стать углеродно-нейтральной, а пока технология производства металла не позволяет отказаться от использования коксующегося угля

Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный директор СКМ Олег Попов заявил, что декарбонизация важна для выживания человечества и это совсем не ради моды. Группа готова активно работать в этом направлении, но пока что технология производства металла не позволяет отказаться от использования коксующегося угля.

Реклама

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"Шахты "Метинвеста" в США производят, прежде всего, продукцию для коксохима. Это часть мировой металлургии, которая должна стать углеродо-нейтральной к 2050 году. До этого продукция американских бизнесов "Метинвеста" останется нужной и ее будут покупать", – сказал Попов.

По его словам, несмотря на мировые тенденции, на данном этапе невозможно отказаться от использования коксующегося угля. Впрочем, компания развивается в этом направлении, и Попов допускает возможность продажи таких шахт.

"Если кто-то придет и предложит хорошую цену, мы их продадим. Уголь наших американских шахт – это уголь для коксования. А пока технология производства металла не позволяет отказаться от использования коксующегося угля. Декарбонизация – это точно не вопрос моды. Это вопрос вообще выживания человечества", – считает эксперт.

Реклама

Что касается энергетического угля, то на первых порах, после покупки, лишь в одной американской шахте велась добыча 2,5 млн т такого топлива. Но как раз из-за приверженности идеи декарбонизации шахты по добыче энергетического угля закрыли.

"Сначала мы его продавали в Америке, а когда пришел Обама и в Штатах пошел процесс декарбонизации, месторождения, которые добывали энергетический уголь, пришлось закрыть, потому что исчез спрос на этот уголь", - рассказал Попов.

Ранее мы сообщали, что крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен.