Новий вид шахрайства – українцям обіцяють шалені гроші за оренду банківської картки

Правоохоронними органами така діяльність може бути розцінена, як пособництво злочинцям

Аферисти придумали нову схему шахрайства. Колаж: "Сьогодні"

Шахраї придумали новий спосібфінансових маніпуляцій – пропонують українцям здати в оренду банківську карту. Такі пропозиції можна знайти в інтернеті, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Подібні оголошення свідчать: мовляв, працювати не треба – гроші просто будуть зараховувати на картку. Однак цей безкоштовний сир теж в мишоловці.

Більше тисячі гривень в годину

Такі аферисти пропонують шалені гроші в обмін на банківську карту українця. Експерти попереджають: це обман і дуже небезпечний.

"Людина відкриває рахунок, дає картку, дає пін-код. Людина не знає, що буде відбуватися: їй здається, що він не зробив нічого поганого. При всьому цьому злочинці через її рахунок переводять в готівку. Походження цих грошей дуже сумнівно", – каже експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Від імені власника карти можуть проводити такі операції:

ухилення від податків;

відмивання грошей;

легалізація великих сум готівки.

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Одна з постраждалих – Катерина. Дівчина кілька тижнів здавала свої карти в оренду. Але врешті-решт відчула, що щось не так.

"Отримувала один відсоток від суми всіх знятих грошей. І щоб отримувати більше, я вирішила відкрити ще карти в інших банках. Нещодавно я вирішила все це припинити тому, що мені стали надходити дивні дзвінки з банку: мовляв, чому мені на карту кожен день приходять гроші ", – каже дівчина.

За словами експерта з безпеки і колишнього поліцейського Руслана Болгова, така безпечність може навіть довести до в'язниці. Правоохоронними органами така діяльність може бути розцінена, як пособництво шахраям.

"Якщо на ваших картках, які ви продали, передали будуть проводитися фінансові махінації, вас можуть залучити за статтею. Тому якщо вам пропонують здати в оренду свою картку, пам'ятайте, що ви стаєте автоматично посібником шахраїв", – попереджає Болгов.

Більш того, замість прибутку від такої афери шахраї можуть оформити на власника карти кредит, розповідає кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов.

Ми вже писали про те, що клієнтка Нової пошти звинуватила співробітників компанії в шахрайстві з накладеними платежами і розповіла, як працює ця схема. У НП вже відреагували на ситуацію і передали деталі афери в правоохоронні органи.

Тим часом у Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українціві прив'язці їх до паспортів. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт. Швидше за все, українцям дадуть час "на подумати" до 2025 року.