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Клієнтка "Нової пошти" звинуватила співробітників компанії в шахрайстві – що зробили в НП

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
28 серпня, 10:20
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Одного з касирів вже звільнили після скандального випадку – гряде перевірка з головного офісу
Клієнтка НП звинуватила співробітників компанії в шахрайстві. Колаж "Сьогодні"
Клієнтка НП звинуватила співробітників компанії в шахрайстві. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Нова пошта

Клієнтка Нової пошти звинуватила співробітників компанії в шахрайстві з післяплатами і розповіла, як працює ця схема. Про це Юлія Кравц написала на офіційній сторінці НП в Facebook.

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Неприємна ситуація сталася в Київській області в смт Ворзель.

"При отриманні посилок суми, зазначені в експрес-накладних не співпали з сумами, введеними і списаними вашими касирами на терміналі", – пише постраждала клієнтка.

За її словами, різниця склала 249,00 грн (26 серпня) і 233 грн (23 серпня). Копії експрес-накладних та банківських виписок жінка направила на електронну адресу компанії, а також на офіційний акаунт НП в Facebook.

Після скарги потерпілої директор відділення №1 у Ворзелі повідомив, що один із касирів вже звільнений. До того ж, в смт для перевірки приїдуть представники головного офісу НП.

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"Юлія, не хвилюйтеся. Наші фахівці вже працюють над вирішенням питання. Ми обов'язково проінформуємо Вас про результати", – відповіли представники Нової пошти в коментарях до цього посту.

Клієнтка Нової пошти розповіла про шахрайську схему
Клієнтка Нової пошти розповіла про шахрайську схему

Схема з післяплатами

Клієнтка НП поділилася історією ще й для того, щоб попередити українців, які також користуються послугами компанії. Юлія Кравц поетапно розповіла, як працює шахрайська схема в зазначеному відділенні Нової пошти:

  • приходять кілька посилок з післяплатою;
  • касири не видаю чек;
  • оскільки не всі звіряють загальну суму в додатку і названу співробітником НП, касири об'єднують посилки, називають і вводять на терміналі суму, зі своїм%;
  • через те, що платежі йдуть за ФОП (фізична особа-підприємець), то, найімовірніше, це ФОП касира або її родичів (при звірці часу і сум вони не співпали).

Нагадаємо, ще в липні Нова пошта попереджала українців, що при здійсненні онлайн-покупок в Україні і за кордоном можна попастися в шахрайські сіті. В компанії підготували інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

В "Сьогодні" також писали про те, що шахраї вигадали нову схему для обману людей за допомогою відправлення товару післяплатою через НП. Так, дівчина замовила в одному з Telegram-каналів Apple IPhone 12 pro max, а отримала цеглу

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