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Німецький оглядач про санкції проти Путіна: Перший крок – відмова від Nord Stream 2

4 лютого, 15:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Після заморозки будівництва газопроводу можна перейти до точкових санкцій проти оточення Путіна

Винесення вироку Олексію Навальному і жорсткий розгін протестів на підтримку російського опозиціонера повинні отримати належну оцінку в Європі. І санкції проти газопроводу "Північний потік – 2" тут можут стати в нагоді.

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Про це в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung пише оглядач Райнхард Фезер.

На його думку, нові санкції не зможуть завадити президенту РФ Володимиру Путіну "нейтралізувати" Навального, в якому він відчув загрозу для своєї влади. Але це не повинно означати, що Євросоюзу не слід взагалі нічого робити, вважаючи, що зробити він все одно нічого не зможе.

Оглядач підкреслює, що навіть прибічники "реальної політики", в якій права людини відступають на другий план, повинні розуміти: брутальна жорстокість силовиків в Москві – це наочне вираження того, як господар Кремля розуміє політику, в тому числі міжнародну. Той, хто хоче, щоб російська влада сприймала його всерйоз, мусить чітко дати зрозуміти, що поводитися з ним подібним чином не вдасться.

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"Саме тому питання полягає не в тому, чи слід європейцям проявити жорсткішу реакцію, аніж осуд на словах, а в тому, якою ця реакція мусить стати. І хоча багато хто вже втомилвся це повторювати, але першим кроком, який необхідно було зробити вже давно, має бути відмова від будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Точкові санкції проти активів тих, хто збагачується за рахунок режиму, можуть стати наступним кроком", – додав Райнхард Фезер.

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Нагадаємо, депутат Бундестагу від ХДС, голова комітету з контролю за спецслужбами ФРН Родер Кізеветтер вважає, що Німеччина може тиснути на Росію через "Північний потік – 2": добудувати, але не використовувати його.

Тим часом Росія і Німеччина намагаються обійти американські санкції, накладені на газопровід "Північний потік – 2".

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вирок газопровід санкції проти Росії Володимир Путін Олексій Навальний Північний потік 2

Джерело: Deutsche Welle

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