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Добудувати, але не використовувати: як Німеччина може тиснути на Росію через Nord Stream 2

29 січня, 17:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Берліні побоюються виплати величезних компенсацій при заморожуванні газопроводу

Німеччина отримає важіль тиску на Росію, якщо будівництво газопроводу "Північний потік – 2" на Балтиці все ж буде завершено. Однак Берлін допустив три помилки, коли погоджувався на пропозицію Москви про прокладання цього трубопроводу.

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Про це депутат Бундестагу від ХДС, голова комітету з контролю за спецслужбами ФРН Родер Кізеветтер заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, для нього "Північний потік – 2" з самісінького початку був не економічним, а вкрай політичним і потенційно скандальним проектом, оскільки ще 2005-го тодішній канцлер Герхард Шредер на рік скоротив строк повноважень німецького парламенту, оголосив дострокові вибори і пішов на роботу в "Газпром".

"Друга помилка полягала в тому, що ФРН сприймала газопровід як двосторонній проєкт з Росією, при тому, що питання енергетичної політики вирішуються на рівні ЄС. Це збило з пантелику наших європейських сусідів", – каже політик.

Третя помилка, на його думку, полягає в тому, що німці в той момент не поговорили ні з українцями, ні з поляками, ні з жителями країн Балтії, які побоювалися чергового двостороннього німецько-російського проекту, який ігнорує інтереси всіх цих країн у сфері енергетичної безпеки.

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"Все це змушувало мене весь той час, який я є депутатом Бундестагу (з 2009 року) повторювати, що "Північний потік – 2" не можна підтримувати політично", – каже Кізеветтер.

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Водночас він нарікає, що противники газопроводу не змогли домогтися його заморозки, і федеральний уряд продавив проєкт. А тепер блокувати його на фінішній прямій, коли залишилося добудувати 150 кілометрів, депутат вважає політично невірним.

"По-перше, уряду ФРН доведеться виплачувати величезні компенсації. По-друге, це стане порушенням договору. І, нарешті, у нас буде набагато більше впливу (на Росію. – Ред.), якщо проєкт буде добудований, а закупівлі газу будуть ув'язані з питанням політики Росії в мінському процесі, в питаннях Східної України та Криму, дії Росії в Сирії та Лівії, в питаннях розслідування отруєнь Скрипалів, замовного вбивства в Берліні або отруєння Навального", – продовжує член Бундестагу.

Він додав, що є безліч політичних важелів, які дадуть Росії зрозуміти, що Німеччина, поряд із економічними інтересами, вимагає поваги прав людини і виконання зобов'язань в рамках ООН – і що вона надає всім цим питанням більше значення, аніж раніше.

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"Тож газопровід треба добудувати, але, може, поки не використовувати" , – резюмував Кізеветтер.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, скільки Росія втратить від зриву будівництва Nord Stream 2.

Також нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Nord Stream 2 "поганою угодою для Європи".

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Німеччина газопровід тиск трубопровід заморозка бундестаг ФРН Nord Stream 2 Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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